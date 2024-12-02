Niğde Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı\'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projelere devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca, şehirde engelli bireylere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgi vererek, toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine değindi.

02.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık 1992 yılında aldığı karar gereği, her yıl 3 Aralık gününün Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bugünün aynı zamanda engelli bireylere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması açısından önemli bir gün olduğuna değindi. Niğde Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dönüşen, gelişen ve büyüyen şehrimizde; altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden, şehir estetiğine kadar hayata geçirdiğimiz her projemizde engelli bireylerimizi göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı yapıyoruz. Niğde'mizi 'engelsiz şehir' sloganı ile dizayn edip, engelli vatandaşlarımızın bu şehirde, yaşamın her alanında sorunsuz bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Sosyal ve kültürel hayattan, ulaşıma kadar, sportif faaliyetlerden çalışma yaşamına kadar hayatın her alanında engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine, toplumun içinde yer alabilmelerine imkan sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Özdemir; "Belediye bünyesinde kurduğumuz iş alanlarındaki istihdamda engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Spor kulübü bünyesindeki bazı branşlarda engelli sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarındaki işlerini görebilmeleri için hayata geçirdiğimiz 'engelsiz taksi' uygulaması, bu alanda engelli bireylerimiz için büyük bir kolaylık sağlıyor. Engelli bireyler için hayata geçirdiğimiz ve buradan tek tek sayamayacağımız çok sayıda projemize yenilerini de ekleyerek, onların yaşam sevinçlerini yitirmeden, üreten bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mesajında toplumda yaşayan herkesin birer engelli adayı olduğuna da vurgu yapan Başkan Özdemir, "Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte, huzurlu, sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Emrah Özdemir, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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