Niğde'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi

Niğde\'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi

Niğde'de düzenlenen 'Emeklilikte Sağlık ve Refah' panelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van emeklilerin Türkiye için sağladığı katma değere vurgu yaptı. Panel, emeklilerin sağlık, sosyal ve ekonomik güvence beklentilerinin ele alındığı oturumlar ile gerçekleştirildi. Van, emeklilere yönelik önemli çalışmaların devam edeceğini belirtti.

25.12.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen 'Emeklilikte Sağlık ve Refah' konulu panelde konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van; "Emekliler Türkiye için katma değer sağlıyor" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, emeklilerin hem bireysel hem de toplumsal katkılarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek emeklilerin sağlık, sosyal, yaşam ve ekonomik güvence ile aktif katılım alanlarındaki beklentilerinin ele alınacağı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van, emeklilerin Türkiye için sağladığı katma değer için emeklilere teşekkür etti. Van, "Emeklilerimizin hak ettiği saygıyı görmesi hayatlarının bu dönemlerini daha huzurlu daha sağlıklı ve güven içinde geçirmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla ilimizde emeklilere yönelik ilimizde önemli çalışmalar hayata geçirildi ve bu çalışmalar aralıksız devam edecek" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Emeklilikte Sağlık ve Refah konulu panel Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten'in oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İskender Gün, Doç. Dr. Aydın Kurt ile Niğde SGK Müdür Yardımcısı Ali Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde emeklilerin sağlıkları ve refahları konusunda katılımcılara bilgiler aktarıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Refah, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Türk-İş’ten hükumete tarihi asgari ücret resti geldi Türk-İş'ten hükumete tarihi asgari ücret resti geldi
14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
20:29 TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
20:15 Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’den istifa etti Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
20:00 İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
19:50 Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Emeklilikte Sağlık ve Refah Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.