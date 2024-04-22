Niğde'de UMKE ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
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Niğde'de UMKE ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi

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Niğde'de 45 UMKE gönüllüsü afetlere hazırlıklı olmak için eğitim alıyor. Kaynarca Köyü'nde bulunan AFAD Eğitim Alanı'nda verilen eğitimlerde UMKE gönüllüleri kırıcı, delici malzeme kullanmayı, enkazdan yaralıyı tahliye etmeyi, istasyon kurulumu gibi konularda uygulamalı eğitim aldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, yerelde afet bilinci oluşturmanın hedeflendiğini belirtti ve vatandaşlara afet ve arama kurtarma eğitimleri almaları çağrısında bulundu.

22.04.2024 16:50
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Niğde'de UMKE ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi

NİĞDE - Niğde'de 45 UMKE gönüllüsü afetlere hazırlıklı olmak için eğitim alıyor.

Daha önce obruk oluşumları sebebiyle boşaltılan Kaynarca Köyü'nde bulunan AFAD Eğitim Alanı'nda verilen eğitimlerde 45 UMKE gönüllüsü hem teorik hem de pratik eğitim aldı. AFAD ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, UMKE gönüllüleri kırıcı, delici malzeme kullanmayı, enkazdan yaralıyı güvenli bir şekilde tahliye etmeyi, istasyon kurulumu, güvenli iniş teknikleri, yükseklik korkusu test edilmesi, beton tabaların güvenlik şekilde kesilmesi konularında uygulamalı eğitim aldı. 6 gün süren ve 45 UMKE personelinin aldığı eğitim alanını ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik Niğde AFAD İl Müdürü Nihal Öner'den eğitimin detayları hakkında bilgi aldı. Afet eğitiminin yerelde güçlendirilmesi gerektiğine değinen Vali Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 45 personelimize burada temel eğitimleri alıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye deprem açısından çok riskli. Hem Kuzey Anadolu fay hattı hem Doğu Anadolu fay hattı. Anadolu plakasının özellikle Afrika plakası tarafından sıkıştırılması çerçevesinde istemesek de depremlerin sık yaşandığı bir ülkeyiz. O anlamda da depremlere, afetlere sürekli hazır olmamız gerekiyor. Bu anlamda sağlık çalışanlarından oluşan gönüllü bir ekip olan UMKE'nin temel amacı daha çok sağlıkla ilgili hizmetler konusunda afetlerin olduğu bölgelerde vatandaşlarımıza yardımcı olmak olsa da aynı zamanda AFAD'la ilgili arama kurtarma ve enkaz kaldırmayla ilgili temel eğitimleri arkadaşlarımız veriyor."

Vali Çelik: "Yerelde afet bilinci oluşturmak hedefindeyiz"

Yerelde afet bilincini yerleştirmek hedefinde olduklarını belirten Vali Çelik, yereldeki imkanlar güçlüyse afetlere çok daha rahat bir şekilde müdahale edilebileceğini vurguladı. Vali Çelik; "Nihayetinde başınıza bir olay geldiği zaman o olaya ilk müdahale edecek olanlar oradaki yaşayan insanlar. O açıdan elimizden geldiğince burada da yaşayan herkese afet ve arama kurtarma ile ilgili temel eğitimleri vermek istiyoruz. Bakanlığımız bu sene bizim için 500 hedefini koydu ama biz bin rakamına ulaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan sosyal sorumluluk anlamında da bu eğitimleri almalarını talep ediyoruz. Yeter ki eğitimi almak istesinler, bizim bu anlamda her türlü hem eğitmenlerimiz var, hem de ekipmanlarımız var. Onlara yardımcı olacağız. Temel eğitimleri vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de UMKE ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

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