Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu - Son Dakika
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Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu

22.05.2022 16:05

Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde bekçi alımı için 3 bin 250 kişilik kadro açtı. Niğde'de ise ile düşen 15 kişilik bekçi alımı için bin kişinin başvurduğu öğrenildi. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Niğde'yi baz alırsak tüm Türkiye'de başvuru sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamı asla gerçekleri yansıtmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde bekçi alımı için 3 bin 250 kişilik kadro açtı. Niğde'de ise ile düşen 15 kişilik bekçi alımı için bin kişinin başvurduğu öğrenildi. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Niğde'yi baz alırsak tüm Türkiye'de başvuru sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamı asla gerçekleri yansıtmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan, "Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde 3.250 mahalle ve çarşı bekçisi alacağı ilanını yaptı. Niğde'ye de 15 kontenjan ayrıldı. Niğde'deki 15 kontenjana bin kişi başvuru yaptı. Niğde'yi baz alırsak tüm Türkiye'de başvuru sayısı 100 binlerle ifade ediliyor. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamı asla gerçekleri yansıtmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor, artık ülkeyi yönetemiyorsunuz hemen seçim, derhal seçim" dedi.

Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu
Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu
Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu
Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bekçi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'deki 15 Kişilik Bekçi Kadrosuna Bin Kişi Başvurdu - Son Dakika


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