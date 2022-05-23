Niğde'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak - Son Dakika
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Niğde'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

23.05.2022 16:28

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sude Naz Akkuş'un cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gereken neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Hızır Reis Denizaltısının Havuza Çekilmesi ve Selman Reis Denizaltısının İlk Kaynak Töreni'ne" katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Erdoğan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki törenin ardından, AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

GÖZÜ YAŞLI AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Sude'nin acılı ailesine taziyelerini sundu. Genç kızın annesi Gülşen, babası Şaban ve kardeşi Miraç Akkuş, tabut başında gözü yaşlı şekilde taziyeleri kabul etti. Sude Akkuş'un yakınlarının da ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.Hayatını kaybeden 81 yaşındaki Taliha Ustabaş'ın cenaze namazı da Sude Akkuş ile birlikte kılındı. Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okuyan Sude Naz'ın cenazesi, Kartepe İstasyon Mahallesi Merkez Park Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

Öte yandan, cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, partililer, ilçe belediye başkanları ve Sude Naz'ın yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

"HAKKA UĞURLUYORUZ"

Erdoğan, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, "Taliha Hanım ve Sude kızımız musalla taşında. Onları ebedi aleme, hakka uğurluyoruz. Az önce hocam zaten sizden helalliklerinizi istedi. Allah sizlerden de razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Trafik kazasına da değinen Erdoğan, "Adana'da bizler bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah da bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki, inşallah genç yaşta ebediyete uğurladığımız kızımız ve Taliha Hanımın mekanlarını cennet eylesin. Ailelerinize başsağlığı diliyoruz. Bunun yaşı yok, ölüme her an hazır olacağız. Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gereken neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakmayız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'deki otobüs kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak - Son Dakika
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