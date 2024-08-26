Niğde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Yılmaz Delen atandı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Yılmaz Delen, Adnan Özdemir'den görevi devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yılmaz Delen, 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Niğde'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi olarak atanan Adnan Özdemir'den görevi düzenlenen törenle teslim aldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen görev teslim törenin ardından Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen mesaiye başladı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Kimdir ?

1971 yılında Aksaray'da doğan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Yılmaz Delen değişik rütbelerde sırasıyla; 1994 - 1998 Mersin Emniyet Müdürlüğü, 1998 - 2002 Bingöl Emniyet Müdürlüğü, 2002 - 2009 İstihbarat Daire Başkanlığı, 2009 - 2012 Niğde Emniyet Müdürlüğü, 2012 - 2013 Erzurum Polis Mesleki Eğitim Merkezi, 2013 - 2017 İstihbarat Daire Başkanlığı, 2017 - 2018 Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 2018 - 2019 Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2019 - 2021 yılları arasında ise Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. İl Emniyet Müdürü evli ve 3 çocuk babasıdır. - NİĞDE