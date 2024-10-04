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Niğde- Kayseri yolunda trafik kazası: 5 yaralı

NİĞDE - Niğde'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri yolu Konaklı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Niğde yönüne giden Turan Y. idaresindeki 34 DN 1702 plakalı hafif ticari araç ile M.A.A. idaresindeki 01 AHF 179 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü M.A.A. M.N.Y. ve M. Y. yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Niğde-Kayseri yolu Konaklı kavşağı mevkiinde trafik akışı bir süre aksarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.