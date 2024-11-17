Nilüfer Açıkalın, Osmangazili Okurlarla Buluştu - Son Dakika
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Nilüfer Açıkalın, Osmangazili Okurlarla Buluştu

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği '1 Kitap 1 Yazar' buluşmaları kapsamında yazar ve oyuncu Nilüfer Açıkalın, 'Beklediğim Odalarda' adlı kitabını tanıttı ve okurlarıyla keyifli bir söyleşide buluştu.

17.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:31
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Oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın, Osmangazili edebiyatseverlerle buluştu

1 Kitap 1 Yazar Buluşmaları'nın konuğu, yazar Nilüfer Açıkalın oldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen '1 Kitap 1 Yazar' buluşmalarının son konuğu oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın oldu. Osmangazili kitapseverler ile güzel bir söyleşiye imza atan Açıkalın, etkinlik sonunda 'Beklediğim Odalarda' adlı kitabı için imza günü düzenledi.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde gerçekleşen programda oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın, katılımcılara geçtiğimiz günlerde yayımlanan 'Beklediğim Odalarda' adlı kitabından bahsetti. Bugüne kadar sanatın birçok dalında yer aldığını söyleyen Açıkalın, yazarlığında tüm bunlardan beslenerek, 'Bıçak Sırtı', 'Yıkık Aşklar Diyarı', 'Yoldan Çıkmış Öyküler', 'Hüzün Süpüren' ve 'Karanlıkta Çok Güzelim' gibi kitapları hayata geçirdiğini belirtti.

Edebiyat hayatının 25'nci yılında yeni bir öykü kitabı olan Beklediğim Odalarda'yı kaleme aldığını dile getiren Açıkalın, "Öncelikle, Osmangazi Belediyesi'nin kültür hazinelerinden İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'nin açılışında bulunmaktan büyük keyif aldım. Beklediğim Odalarda, benim 13'ncü öykü kitabım ve ilk şehir dışı söyleşimi burada gerçekleştiriyor olmak benim için çok kıymetli. Kitabın yolculuğunu çok keyifli bir şekilde izledim. Beklediğim Odalarda kitabımda, kendi yaşamımdan da hikayeler var. Bu kitapta düşmenin de güzel olabileceğine, başka bir anne-babalığa, merhamete, ağlamaya ve beklemenin tahammül kıran duraklarına uğruyoruz. Böylesine güzel bir organizasyonda okuyucularla beni buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda ödüllü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın, kitaplarını Osmangazili edebiyatseverler için imzaladı. Programa katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yazar Açıkalın'a teşekkür çiçeği takdim etti.

Nilüfer Açıkalın, Osmangazili Okurlarla Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Açıkalın, Osmangazili Okurlarla Buluştu - Son Dakika

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