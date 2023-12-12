 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nilüfer Belediye Meclisi Afet Komisyonu'na Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediye Meclisi Afet Komisyonu'na Teşekkür

Nilüfer Belediye Meclisi bünyesinde kurulan Afet Komisyonu, deprem bölgelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, komisyon üyelerine teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Meclisi Afet Komisyonu\'na Teşekkür
12.12.2023 - 10:36,  Güncelleme: 11:22
Abone Ol

Nilüfer Belediye Meclisi bünyesinde kurulan Afet Komisyonu, 6 Şubat'taki depremin ardından deprem bölgelerine yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, komisyon üyelerine çalışmaları nedeniyle plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis'te, Nilüfer Belediyesi'nin uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerine verdiği "Halk Kart"lara yüklenen para miktarının artırılmasına karar verildi. Nilüfer Belediye Meclisi, ihtiyaç sahibi bin 400 kişiye her ay verilen Halk Kartlara yüklenen paranın bin lira olmasına karar verdi. Halk Kart sahipleri, bu kartlarla marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Meclisin gündeminde deprem bölgesinde Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar da vardı. 6 Şubat depreminin ardından bölgede hemen yardım çalışmalarını başlatan Nilüfer Belediyesi, çalışmaların takibini de Nilüfer Belediye Meclisi'nde kurulan Afet Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Afet Komisyonu Başkanı Murat Yıldırım, Nilüfer Belediye Meclisi'nde yaklaşık 10 aydır, başta Hatay olmak üzere Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde yapılan çalışmaları anlattı.

Murat Yıldırım, Hatay Samandağ'da kurulan iki konteyner kent, aşevi, anaokulu ve kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Nilüfer'den deprem bölgesine desteklerin bu çalışmalarla sınırlı kalmadığını söyleyen Murat Yıldırım, Bursa'da iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerle de iletişim kurarak onların da yardımlarını bölgeye ulaştırmada etkin rol aldıklarını söyledi. Yıldırım, Hatay merkezde esnafın faaliyetlerinin desteklenmesi için kurulan konteyner çarşı için de destekte bulunduklarını ve oraya da yine konteyner kurduklarını anlattı. Samandağ'da açılan Nilüfer ATÖF Anaokulu'nun yapım süresi boyunca bölgede bulunan Nilüfer Belediye Meclisi ve Afet Komisyonu Üyesi Murat Onat da, çalışmalar hakkında Meclis'i bilgilendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Afet Komisyonu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Nilüfer Belediyesi'nin de Nilüferliler adına deprem bölgesinde yer aldığını söyleyen Başkan Erdem, "Hemen hemen bütün çalışma arkadaşlarım nöbetleşe olarak bölgede görev aldı. Allah bir daha böyle günleri kimseye yaşatmasın. Deprem gerçeği var. Bursa'da da yakın zamanda deprem yaşadık. Bizim hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için yapmamız gereken önemli çalışmalar var. Kentsel dönüşümlerin doğru ve bölgesel planlamalar yaparak, mevcut yapı stoğunu da kontrol ederek depreme hazırlık çalışmalarını özellikle yerel yönetimlerin daha sıkı yapması lazım. Bunu, merkezi yönetimlerin bilgisi ve idaresinde yapılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa oradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmak için büyük çaba gösterildi" dedi.

Başkan Erdem daha sonra, Afet Komisyonu Üyelerine, yine komisyon üyesi olan ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ATÖF Anaokulu'nun gönüllü olarak mühendisliğini de yapan Murat Onat'a, Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentte çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için kreş yapan Mimar Nehir Özbey'e, Nilüfer Belediyesi'nin konteyner kentinin kuruluş çalışmalarında başından sonuna kadar yer alan belediye personeli Yavuz Yıldız'a plaket vererek teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Yıldırım, Deprem, Deprem, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Meclisi Afet Komisyonu'na Teşekkür - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Meclisi Afet Komisyonu'na Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement