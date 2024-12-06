Nilüfer Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek

Nilüfer Belediyesi\'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek

Nilüfer Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde düzenlediği etkinlikte, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek Avrupa ve ABD'deki hibe ve destek programlarını tanıttı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sivil toplumun demokrasinin itici gücü olduğunu vurguladı.

06.12.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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Nilüfer Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluş yıl dönümünde, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi. Dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiği programda katılımcılara Avrupa ve ABD'deki hibe ve destekler anlatıldı.

Nilüfer Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluş yıl dönümlerini düzenlenen bir program ile kutladı. Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ABD Konsolosluğu Kültür Ateşesi Marvin Alfaro ve Alev Alemdar, ABD Büyükelçiliği Hibe Yöneticileri Fulya Yavuz ve Yetkin Şenyurt, Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi Aday Ülke Temsilcisi Mehmet Emre Gür ve birçok sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in sivil toplumun kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, bu konuyu önemsediklerini kaydetti. Dernekler Yerleşkeleri'nde sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Sivil toplumu demokrasinin itici gücü olarak görüyoruz. Sivil toplum olmazsa demokrasi de olmaz. Çünkü sivil toplum aynı zamanda hem ortak akıl üretme açısından kıymetli, hem de toplumsal denetim açısından önemli görevler üstlenmiş oluyor" diye konuştu.

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nin bir belediye bünyesinde kurulan ilk dernekler yerleşkesi olduğunu düşündüren Başkan Şadi Özdemir, artan talepler üzerine 2017 yılında da Karaman Dernekler Yerleşkesi'ni hizmete aldıklarını söyledi. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde 20 dernek ofisi, 4 toplantı salonu, konferans salonu, çalıştay salonu ve uygulama mutfağının bulunduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nin ise 43 dernek ofisi ve 13 farklı salon ile hizmet verdiğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, geçen 12 yıllık süreçte yerleşkelerin 33 bini aşkın etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliklere 514 bin 428 kişinin katıldığını açıkladı. Yerleşkelerde halen 469 sivil toplum kuruluşuyla aktif iş birliğinin sürdüğünü belirten Şadi Özdemir, derneklere sağlanan ücretsiz imkanlar hakkında, "Dernekler Yerleşkelerimizde mekansal ortamlar sağlamanın yanında; ücretsiz toplantı, ofis imkanları, sekretarya, posta kutuları, evrak dolabı imkanları gibi derneklerimizi daha kuvvetli ve rahat olması açısından seçenek sunmaktayız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye Örnek oldu

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nin birçok belediyeye örnek olduğunu da söyleyen Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta Muratpaşa, Şişli, Ataşehir, Beylikdüzü, Bornova, Karşıyaka, İzmit gibi 12 belediyemizde benzer dernekler yerleşkesi yapıldı. Şu anda 7 ayrı belediyede de benzer projeler yapılmaya çalışılıyor. Kuvvetli bir sivil toplum iş birliği ve sivil toplumu desteklemek, onlarla ortak projeler geliştirmek açısından Nilüfer Belediyesi hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye örnekler teşkil etmiş durumda."

Buralardan faydalanan sivil toplum kuruluşları üzerinden yapılan araştırmaya göre memnuniyet oranının yüzde 96,7 seviyesinde olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Yerleşkemiz, gönüllülük ve dayanışma kültürünün yaygınlaştırılmasını da sağlıyor. Aynı zamanda belediye ve sivil toplum ilişkisini güçlendirirken, sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle ilişkisini güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Nilüfer Belediyesi olarak sivil topluma katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak, bu örnek çalışmaların daha da yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına katılımın düşük olduğunu belirterek, demokrasinin gelişmesi açısından burada katılımın artırılmasının önemini vurguladı.

Hibe programları anlatıldı

Program Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi Aday Ülke Temsilcisi Mehmet Emre Gür, 'Sivil Topluma Hibe ve Fon Kaynakları 2025 Beklentileri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ABD Büyükelçiliği Hibe Yöneticisi Fulya Yavuz, ABD Hükümeti'nin hibe programını tanıttı.

Programın kapanışında konuşan ABD Konsolosluğu Kültür Ateşesi Marvin Alfaro, programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı. Etkinliğin düzenlenmesine destek veren Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür eden Alfaro, "Sivil toplum örgütleri daha güçlü olursa demokrasiler de daha güçlü olur" dedi.

Günün anısına hediye paylaşımlarının ardından 'Gönüllüler Günü Kokteyli' ile program sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek - Son Dakika

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