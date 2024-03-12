Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Sürdürülebilirlik Parkı açıldı

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Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü işbirliği ile düzenlenen "Sürdürülebilirlik Parkı" açıldı. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip park Başkan Turgay Erdem döneminde Nilüfer'e kazandırılan 57'nci park oldu.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile yaptığı işbirliği sonucu yaklaşık 11 bin metre kare alanda düzenlediği "Sürdürülebilirlik Parkı"nı hizmete açtı. Kampüs alanı içerisinde yapılan parkın açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arzu Çahantimur, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne her zaman gereken önemi verdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, "Uludağ Üniversitesi bizim gözbebeğimiz. Bir öğrenci kenti olan Nilüfer'de misafirimiz olarak gördüğümüz gençlere destek olmak için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Kente yönelik çalışmalarımızda bilimin desteğini çok önemsiyoruz ve pek çok alanda Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Bugün belediyemiz ve Uludağ Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü işbirliği ile düzenlenen "Sürdürülebilirlik Parkı"nı açıyoruz. Bu dönem Nilüfer'e kazandırdığımız 57 parktan biri olan "Sürdürülebilirlik Parkı" yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip. Oturma alanları, 350 metre uzunluğunda koşu yolu, satranç alanı, açık alan spor aletleri bulunan parkımız, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü'nün önerisiyle yapıldığı için bu ismi verdik. Geçtiğimiz yıl kampüs içinde Nilespit istasyonu kurarak ve bisiklet yolu ağımıza dahil ederek, buradaki gençlerimizin ulaşımı için sağlıklı ve çevreci bir alternatif oluşturmuştuk. Bu parkımızın da hem öğrenci, hem de akademisyenlerimiz için güzel bir sosyal ortam olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 400 parkımız ve yeşil alanlarımızla halkın rahat nefes alması için çaba sarfediyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı işbirliğinin çok değerli olduğuna dikkat çeken CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Üniversite belediye işbirliği çok önemli. Bizler üniversitedeki bilgiyi, aklı özel sektörle buluşturamıyoruz. Üniversiteler ve öğrenciler halkın içinde olmalı. Nilüfer Belediyesi ve üniversitemiz yıllardır güzel işbirliği çalışmaları yaptılar. Umarım bundan sonra da bu tür ortak projeler devam eder" diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği projenin kendilerine çok büyük katkı sunduğunu ifade ederek, "Çağımız sürdürülebilirlik çağı. Eski dönemlerde insanoğlunun sürdürülebilirlik dediğinde anlamış olduğu şey hayatta kalabilmek ve konfor alanı oluşturabilmekti. Ama bugünlerde bu kavram çok değişti. Gelecekten çalmadan geleceği yok etmeden günü sürdürebilmektir ve bunu yapmak için zor bir dönem. Nilüfer Belediyesi'nin üniversitemize sağladığı katkıyı şehirde görüyoruz ve bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Aynı şekilde 23 Nisan Mahallesi'nde de sürdürülebilirlik parkı yapıldı. Başkan Turgay Erdem ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Çahantimur da belediye, üniversite arasında yapılan işbirliğinin çok güzel mekan ortaya çıkardığını belirterek yeni ortak projelere imza atabilme dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem ve beraberindekiler parkın açılışını gerçekleştirdi. - BURSA