Nurdağı\'nda Deprem Anma ve Eğitim Merkezi İnşa Edilecek

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Nurdağı'nda inşasına yakın zamanda başlanacak olan Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, gelecekteki nesilleri bilinçlendirmek ve mimarlık ile inşaat mühendisliği öğrencilerine eğitim fırsatı sunmak amacıyla tarihi bir belge niteliği taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek merkez, gelecekteki nesilleri bilinçlendirmek, deprem anında yapılması gerekenleri öğretmek ve mimarlık ile inşaat mühendisliği öğrencilerine eğitim amaçlı ziyaret fırsatı sunmak amacıyla inşa edilecek.

Toplamda 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan merkez, deprem konusunda farkındalık oluşturmak isteyen herkes için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini birbirine bağlayan Nurdağı ilçesinde yer alan Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, bölgenin hafızasında kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

Merkez, ziyaretçilere muhakeme etme, empati kurma ve depremin yıkıcı etkilerini anlama imkanı tanırken, aynı zamanda tarihi bir belge niteliği taşıyacak. Depremin izlerini taşıyan belgeler ve enkaz bölgesi de burada ziyaretçilere sunulacak. Bu özellikleriyle Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, gelecek nesiller için bir eğitim yuvası olmanın ötesinde, yaşanmış bir felaketin hafızası olarak da önemli bir misyon üstleniyor. - GAZİANTEP