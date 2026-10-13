NUSRET-2026 tatbikatında mayınlar imha edildi, 26 ülkeden 89 personel yer aldı

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 26 ülkeden 89 yabancı personelin katılımıyla icra edilen NUSRET-2026 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen NUSRET-2026 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nefes kesti. 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilen tatbikata müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer-uçar birlikler ve Sualtı savunma ve Mayın Harbi Dalgıçları ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemciler katıldı. 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerinin katılım sağladığı tatbikatın seçkin gözlemci gününe; 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 11 askeri ataşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli olmak üzere toplam 26 ülkeden 89 yabancı personel katıldı. Seçkin gözlemci gününü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud ve askeri personel TCG Salihreis'ten takip etti.

3 safhada gerçekleştirildi

Tatbikat kapsamında ilk olarak brifing verildi. Daha sonra TCG Karabiga'dan malaman mayını döküşü gerçekleştirildi. Ardından TCG Anamur, demirli mayını su altı aracı ile teşhis etti. Tespit edilen mayın ise TCG Amasra mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi. TCG Amasra'nın manevra gösterisinin ardından, insansız hava aracı ile sürüklenen bir mayın tespit edildi. Taktik Pençe Harekatı düzenlenerek imha edilen bu mayının ardından tatbikata katılan hava ve deniz unsurları geçiş töreni gerçekleştirdi.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Nusret Uluslararası Mayın Harbi Tatbikatı, katılımcı birlik ve komutanlıkların mayın harbi alanındaki planlama icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmek, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilen uluslararası bir tatbikat olup, aynı zamanda tehditlere karşı harbe hazırlığımızı sınadığımız ve geleceğin mayın harbi yeteneklerini geliştirmeye yönelik tecrübeler kazandığımız önemli bir platformdur. Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahilimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız suüstü araçlarını ve bütün patlayıcıları, kontrolden çıkıp denize düşmüş olan insansız hava araçlarını, kontrolden çıkıp sahilimize gelen mayınları tespit edip imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir" diye konuştu.

Denizlerin dünya ticaretinin ve enerji nakil hatlarının temel güzergahı olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Hürmüz ve Babülmendep boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında ortaya çıkabilecek mayın tehdidi deniz trafiğinin aksamasına, enerji ve ticaret akışının sekteye uğramasına ve küresel ekonomik istikrarın olumsuz etkilenmesine neden olabilecek riskleri ortaya çıkarmaktadır. İnsansız deniz araçları, otonom sualtı araçları ve uzaktan kumandalı sistemler ise bu listenin azaltılmasında önemli imkanlar sunmaktadır. Yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti, mayın harbi faaliyetlerinin insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması, görevlerin daha emniyetli ve etkin şekilde icra edilmesi bakımından çok önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Nusret Mayın Harbi tatbikatı önemli bir faaliyet"

"Geleceğin mayın harbi, insanlı platformlarla insansız sistemlerin birbirini tamamladığı, gelişmiş sensörlerin ve verilerin etkin biçimde kullanıldığı bütünleşik bir harekat anlayışı üzerine şekillenecektir" diyen Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Deniz Kuvvetleri gerek insansız sistemlerin inşa edilmesinde ve gerek insansız sistem ve teknolojinin kullanılmasında en öne çıkmış deniz kuvvetlerinden birisidir. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve teknolojik açıdan gelişmiş bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın önemini her geçen gün daha açık biçimde ortaya koymaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, deniz ulaştırmasının güvenliğine katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda ulusal ve uluslararası görevleri yerine getirmek üzere kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Nusret Mayın Harbi tatbikatı da bu anlayış doğrultusunda mevcut yeteneklerimizi güçlendiren, uluslararası işbirliğini geliştiren ve geleceğin mayın harbi ihtiyaçlarına hazırlık sağlayan önemli bir faaliyettir."