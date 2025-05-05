Nusret Kayalıkları'nda Doğa Tutkunları Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Nusret Kayalıkları'nda Doğa Tutkunları Buluştu

Nusret Kayalıkları\'nda Doğa Tutkunları Buluştu

Balıkesir'de düzenlenen 6. Nusret Kaya Tırmanış Şenliği'nde doğaseverler bir araya geldi.

05.05.2025 09:47
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Balıkesir'de doğa tutkunları Nusret Kayalıklarında buluştu. Balıkesir Dağcılık İl Temsilciliği'nin koordinasyonunda, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu (BAÜDAKS) iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Nusret Kaya Tırmanış Şenliği, Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Nusret Mahallesi'nde başladı. Etkinlik, doğaseverleri ve dağcılık meraklılarını bir kez daha bir araya getirdi.

İlk olarak 2018 yılında düzenlenmeye başlayan ve her yıl artan bir ilgiyle karşılanan şenlik, Balıkesir'in doğal tırmanış parkurlarından biri olan Nusret Kayalıkları'nda yapılıyor.

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Katılım

Nusret Kaya Tırmanış Şenliği'ne yalnızca Balıkesir'den değil; İzmir, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara gibi çevre illerden ve çeşitli üniversitelerden dağcılık kulüpleri ile bağımsız sporcular da katıldı. Dağcılık camiasının takviminde kendine özel bir yer edinen bu şenlik, hem sporun hem de sosyal kaynaşmanın bir platformu haline geldi. Etkinlik süresince katılımcılar, tırmanış alanının yakınında kurulan kamp alanında çadırlarıyla konaklıyor. Gece ateş başı sohbetleri, müzikli etkinlikler ve doğa yürüyüşleriyle şenlik sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunuyor. Organizasyon komitesi adına açıklama yapan BAÜDAKS yetkilileri, şenliğin sadece teknik tırmanış faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Her yıl düzenlediğimiz bu etkinlik, gençleri doğa sporlarına teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dağcılık kültürünü yaymak amacıyla gerçekleştiriliyor. Katılımın her yıl daha da artması bizleri sevindiriyor. Nusret Kayalıkları, Balıkesir'in saklı kalmış doğal hazinelerinden biri. Bu bölgenin tanıtımına da katkı sağladığımızı düşünüyoruz."

Tırmanış şenliğinde yeni başlayanlar için temel tırmanış eğitimi verilirken, deneyimli sporcular zorlu rotalarda performanslarını sergiledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nusret Kayalıkları'nda Doğa Tutkunları Buluştu - Son Dakika

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