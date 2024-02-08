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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bayburt Çamlıkoz Köyü Gençlik Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Kurt, Odunpazarı'nda bulunan hemşehri derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Bayburt Çamlıkoz Köyü Gençlik Derneği'ni ziyaret eden Başkan Kurt, Dernek Başkanı Şakir Arduç, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt, dernek üyeleri ile birlikte Bayburt'un meşhur tel helvasını yaptı.

Ev sahiplikleri ve ilgileri için Bayburt Çamlıkoz Köyü Gençlik Derneği'ne teşekkür eden Başkan Kurt, 10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Eskişehir'in daha da gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı bir anlayış ile yönetildiğini belirtti. Eskişehir'de bulunan hemşehri dernekleri, meslek odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı'nı sivil toplum örgütleri ile birlikte yönetmek istediklerinin altını çizdi. 'Odunpazarı'nın birlikte güzel' olduğunu kaydeden Başkan Kurt, yeni dönemde bu katılımcı anlayışı daha da geliştireceklerini dile getirdi. 31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, siyasal iktidarın yanlış politikalarına yerel seçimler ile 'dur' diye bilineceğini vurguladı. Başkan Kurt, Bayburtlulardan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı olarak da kendisi için destek istedi.

Başkan Kurt'a ziyareti ve derneklerine verdiği destek için teşekkür eden Bayburt Çamlıkoz Köyü Gençlik Derneği Başkanı Şakir Arduç, "Bir telefonla kendisine ulaşabiliyoruz. Bizi kırmayıp, desteklerini esirgemediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederiz" dedi.