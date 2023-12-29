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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Kurt, mesajında geçtiğimiz yılın zorluklarına rağmen birlik ve dayanışma içinde gösterilen gücün umut olduğunu belirtti. 2024 yılında da Odunpazarı'nı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Kurt, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'tan yeni yıl mesajı
29.12.2023 - 15:32,
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kazım Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Kıymetli hemşerilerim, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sağlıklı, aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak; yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılı hepimiz için zorlu geçti. 11 ilimizde etkili olan deprem felaketleri, hepimizi derinden sarstı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 50 bin 783 vatandaşımız depremlerde hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız ise yaralandı. Hala kayıp vatandaşlarımız var. Milyonlarca vatandaşımız evini kaybetti. Depremin üzerinden neredeyse 11 ay geçmesine rağmen hala çadırlarda ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Tüm bu acılar, kalbimizde, ruhumuzda onmaz yaralar açtı. 2023 yılı ekonomik olarak da zorluklarla geçen bir yıl oldu. Zor ve acı günler geçirdik. Birçok insan işinden, aşından oldu. Döviz kurlarındaki yükseliş, yanlış ekonomik politikalar Türk liramızın değeri ile beraber alım gücümüzü de düşürdü. Evimizde tencere kaynatamaz olduk. Kısacası, 2023 yılı felaketler, ekonomik zorluklar ve açlıkla boğuştuğumuz bir yıl oldu. Ancak, tüm zorluklarına rağmen, birlik ve dayanışma içinde gösterdiğimiz güç, bize umut oldu.

"Odunpazarı'nı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmeye kararlıyız"

Değerli hemşerilerim; Yeni bir yıla daha birlikte 'merhaba' diyoruz, umut dolu bir geleceğe adım atıyoruz. Geçtiğimiz yılın zorluklarına rağmen birlikte gösterdiğimiz dayanışma ve kararlılık, bizi daha güçlü kıldı. 2024 yılı, birlikte daha da büyüyeceğimiz, başarıları paylaşacağımız bir yıl olacak. Yeni yıl, bize fırsatlarla dolu bir sayfa sunuyor. Sürdürülebilir projelerimiz ve katılımcı yönetim anlayışımızla, Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmeye kararlıyız. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılı içerisinde de bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve kararlılık ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal, halkçı ve derman belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, ihtiyaç duyan; darda kalan her hemşerimizin imdadına yetişmeye çaba gösterdik. Kötü günlerde derman olmayı, dayanışmayı sürdüreceğiz Sizlerin de katkısıyla, kültürümüzü yaşatıp, çevremizi koruyarak, birlikte elde edeceğimiz başarıları düşünmek, içimizi umutla dolduruyor. Yeni yılda, sağlık, mutluluk ve başarı hepimizin yanında olsun. Dilerim ki; 2024 yılı, karanlıktan aydınlığa ulaştığımız; ülkemizin demokratik, laik ve sosyal bir "hukuk devleti" olması için yürüttüğümüz mücadelenin meyvelerini topladığımız bir yıl olur. Umut dolu, aydınlık yarınlarda görüşmek üzere yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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