Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kurşunlu\'da 18 kişinin işsiz kalacağını açıkladı

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 3 Kasım'da Kurşunlu Külliyesi'ni boşaltmalarını istediğini bildirerek, 18 kişinin işsiz kalacağını ve üç festivalin sona erip müzelerin de kapatılmak zorunda kalacağını açıkladı.

Kurt, yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Kurşunlu Külliyesi'ni 3 Kasım'da boşaltmaları için kendilerine tebligat gönderdiğini bildirdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 10 yılı aşkın süredir külliyeyi belediyeden almanın yollarını aradığını söyleyen Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"2024 yılının sonundan itibaren 2025 yılında bize bir boşaltma kararı gönderdiler. Sözleşmeleri yenilemeyeceklerini bildirdiler. Biz bunun üzerine mahkemelere başvurduk.

Dava istinaf aşamasında devam ediyorken bir yasa çıktı, 5737 sayılı kanuna bir geçici madde eklendi. Geçici madde 15 ile 'vakıflarla kira sorunu olan kiracıların vakıfların şartlarını kabul etmeleri kaydıyla kira sözleşmesi 5 yıl daha uzatılır' hükmü getirildi. Bunun üzerine biz bir başvuru daha yaptık. Dedik ki, 'Biz şartlarınız neyse kabul ediyoruz ve sözleşmeye devam etmek istiyoruz'. Bize olumlu ya da olumsuz yanıt verilmedi. Bunun üzerine bir dava daha açtık. O davamız da derdest. İlk açtığımız dava da derdest. Bunlar henüz sonuçlanmadı. Bunun takibini yaparken 3 Kasım 2026 tarihinde boşaltmamız ve tahliye etmemiz gerektiğine dair bir karar daha aldık. Bu karar üzerine de yürütmeyi durdurma istekli bir başvuru yaptık. İdare mahkemesine gönderdik."

"18 KİŞİ İŞSİZ KALACAK"

Külliye'yi boşalttıkları taktirde 18 kişinin işsiz kalacağını bildiren Kurt, şöyle devam etti:

"Burayı 3 Kasım'da boşalttığımız takdirde 3 tane müze kapatılacak. Cam atölyesi ve cam fırınları kapatılacak. Üç festival sona erecek. Bu alanda çalışan 18 kişi işsiz kalacak. 20'ye yakın esnafımız ticaret yapamaz hale gelecek ve Odunpazarı'nın merkezi kararacaktır. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki '10 yıl önce eylem yaptınız, direndiniz şimdi ne yapacaksınız?' Şimdi öyle bir aşamaya geldik ki eylem yapmaya bile değmez. Çünkü karşımızdaki anlayış buraya 'Yığmışlar bazı tahta parçalarını' diyor. Televizyonda izledim. Dünyada eşi benzeri olmayan sanat eserlerine tahta parçası diyen bir anlayışa karşı eylem yapsanız da ne olacaktır? Kafaya koymuş, çıkarıp atacak. Hiçbir farklı düşünce yaşasın istemiyorlar. İnsanlar sanatla, kültürle ilgilensin istemiyorlar."

Kurşunlu Külliyesi içindeki eserleri koyacakları bir alanlarının olmadığını ifade eden Başkan Kurt, "Biz burayı amacına uygun kullanılır hale getirdik. Bu gördüğünüz malzemeleri, bu gördüğünüz sanat eserlerini koyacağımız Odunpazarı Belediyesi'ne ait hiçbir mekan yok" şeklinde konuştu.

"SAVUNMA HAKKI VERİP GİBİ YAPIP BOŞALTMAMIZI İSTİYORLAR"

Odunpazarı Belediyesi'ne ait olup da devletin başka kurumları tarafından "işgal edilen" alanların boşaltılması için açtıkları davaların sonuçlanmadığını belirten Kurt, "Bizim olan binayı başkaları işgal ediyor. Bizim kiracı olduğumuz binalardan bizi zorla atacaklar. Şimdi bu anlattığımız şartlar altında yeniden başvurmuş olduğumuz mahkeme yürütmeyi durdurma konusunda karar vermek üzere ya da davalı tarafın savunmasını almak üzere 15 gün süre verdi. 26'sından itibaren 15 gün süre verdiğiniz zaman Kasım'ın 12'si, 13'ü eder. Oysa biz burayı Kasım'ın 3'ünde boşaltmak zorundayız. Dalga geçer gibi" dedi.

"BURADAKİ MALZEMELER VE MÜZELER BAKANLIĞA HİBEMİZ OLSUN"

Külliyeyi boşaltmaları halinde telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacağını söyleyen Kurt, "Boşalttığınız anda bir daha bunun geriye dönüşü mümkün değil. Bunu da hukukçuların vicdanına bırakıyorum. Eskişehirlilere ve Türkiye'deki kültür ve sanat adamlarına sesleniyorum. Hangi gücünüz varsa, hangi etkiniz varsa araya gelin, buranın bize kiraya verilmesi konusunda yardımcı olun, baskı yapalım, kamuoyu yaratalım. Aksi takdirde biz burayı ayın 3'ünde terk edeceğiz. Buradaki malzemeler, buradaki müzeler kültürden ve sanattan sorumlu, turizmden sorumlu bakanlığa bizim hibemiz olsun. Eğer değerlendirirlerse değerlendirsinler. Değilse koyacak yer bulsunlar" diye konuştu.