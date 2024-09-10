Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen ihbar sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte çalışma başlatarak çöp evi temizledi.

Odunpazarı Belediyesi, Deliklitaş Mahallesi'nde vatandaşların çöp ev bulunduğunu ihbar etmesi üzerine harekete geçti. Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Evin içerisindeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, daire ve binada hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için genel temizlik de yaptı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri ise dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Odunpazarı'nda çöp evlere izin vermeyeceğiz"

Bu tür vakaların tekrarlanmaması için vatandaşların çevre temizliği konusundaki duyarlılığını artırmalarının önemine dikkat çeken belediye yetkilileri, ayrıca çöp evlerin tespiti ve temizliği gibi sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için vatandaşlardan gelen ihbarların büyük önem taşıdığını belirtti. Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini kaydeden yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR