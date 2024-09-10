Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi

Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın ihbarı üzerine çöp evi temizlemek için çalışma başlattı. Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler ve diğer atıkları topladı. Evin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu yapıldı.

10.09.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen ihbar sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kolluk güçleri ile birlikte çalışma başlatarak çöp evi temizledi.

Odunpazarı Belediyesi, Deliklitaş Mahallesi'nde vatandaşların çöp ev bulunduğunu ihbar etmesi üzerine harekete geçti. Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Evin içerisindeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, daire ve binada hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için genel temizlik de yaptı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri ise dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Odunpazarı'nda çöp evlere izin vermeyeceğiz"

Bu tür vakaların tekrarlanmaması için vatandaşların çevre temizliği konusundaki duyarlılığını artırmalarının önemine dikkat çeken belediye yetkilileri, ayrıca çöp evlerin tespiti ve temizliği gibi sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için vatandaşlardan gelen ihbarların büyük önem taşıdığını belirtti. Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini kaydeden yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi çöp evi temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement