Odunpazarı Belediyesi LGS Hazırlık Atölyesinde Öğrencilere Destek Veriyor

Yerel

Odunpazarı Belediyesi'nin Liselere Giriş Sınavı (LGS) Hazırlık Atölyesine giderek LGS'ye hazırlanan öğrenciler, Regülatör Piknik Alanında piknik yaparak stres attı. Öğrenciler, kendileri için ücretsiz LGS Atölyesi açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, öğrencilere verdiği destek için teşekkür etti.

Eğitim de fırsat eşitliğini savunan Odunpazarı Belediyesi, 8'inci sınıf öğrencileri için Emek Gençlik Merkezi'nde ücretsiz Liselere Giriş Sınavı (LGS) Hazırlık Atölyesi açıyor. 2023-2024 eğitim döneminde Emek Gençlik Merkezinde açılan LGS Hazırlık Atölyelerine giderek LGS'ye hazırlanan öğrenciler, Regülatör Piknik Alanında piknik yaparak stres attı. Gün boyu arkadaşları ile sohbet eden öğrenciler, birlikte oyunlar oynadı.

Voleybol, futbol maçları yapan öğrenciler, birlikte yakar top oynadı. Keyifli ve stresten uzak bir gün geçiren öğrenciler, kendilerine verdiği destek ve sağladığı imkanlar için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR