Öğretmence Eğlence Etkinliği Düzce'de Düzenlendi - Son Dakika
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Öğretmence Eğlence Etkinliği Düzce'de Düzenlendi

Öğretmence Eğlence Etkinliği Düzce\'de Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde yapılan 'Öğretmence Eğlence' etkinliği, eğitimde neşe ve sanatın buluşmasını sağladı.

01.05.2025 13:47
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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, "Öğretmence Eğlence" başlıklı etkinlik, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı, Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, fakülte akademisyenleri ve öğrencilerin yanı sıra ilkokul öğrencileri de katılım sağladı.

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı katılımcılarla, duygu ve düşüncelerini paylaştığı konuşmasını eğlenceli bir şiir ile süsleyerek, etkinliğin temel motivasyon kaynağının, öğretmenlik coşkusu olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, "Öğretmence Eğlence" kavramının altını çizerek, okul öncesi eğitimin sadece bilgi kazandıran değil, aynı zamanda keyifli ve öğretici bir süreç olduğuna dikkat çekti. Erken yaşta eğitimin önemini vurgulayan Prof. Dr. İlhan Genç, başta Prof. Dr. Elçin Yazıcı Arıcı olmak üzere etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Etkinliğe renk kattı

Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilerin hazırladığı "Tek Tek Basarak" adlı ritim çalışması, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, "Değişen Dünyada Çocuk ve Öğretmen Olmak" başlıklı söyleşisinde, günümüz çocuklarının ihtiyaçları, Türkiye'deki güncel çocuk verileri ve erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın uzun vadeli faydaları üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Çocukların 21. Yüzyıl becerileriyle de donatılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, öğretmen adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrenci performanslarıyla dolu program

Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından sahnelenen "Nar Tanesi" adlı müzikal beden perküsyonu, koreografisiyle dikkat çekerken, öğrenciler tarafından belirlenen Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin farklı kategorilerde takdim edildiği "Hocaların Enleri" video gösterimi salonda keyifli anlara sahne oldu.

"Tamasha" adlı müzikal dans performansıyla devam eden program, "Eğitim İçin Çal" video klibiyle devam etti.

Öğrenci performanslarıyla sanat ve nostalji buluştu

Etkinliğin en çok ilgi gösterilen bölümü ise, öğrencilerin sahneye taşıdığı "Hababam Sınıfı" canlandırması oldu. "Son Verdim Kalbimin İşine" adlı, dönemin ruhunu yansıtan tiyatro oyunu katılımcıları, hem nostaljik hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

Eğitimde neşe, sanat ve dayanışma ruhu

Öğretmen adaylarının sergiledikleri, eğlence ve eğitimin iç içe geçtiği bir platform sunan "Öğretmence Eğlence" etkinliği, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ekip çalışması, sahne deneyimi ve özgüven gibi birçok sosyal beceriyi de pekiştirmelerine imkan sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmence Eğlence Etkinliği Düzce'de Düzenlendi - Son Dakika

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