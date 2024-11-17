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(MERSİN) - Veli-Der Mersin Temsilcisi İlhan Topaloğlu, okullarda temizlik ve güvenlik sorunu yaşandığına dikkat çekerek "Okula personel temin etmek o kadar da bütçeyi sarsan bir şey olmasa gerek. Devlet karşılama için, uğurlama için, uluslararası gezilerde bütün ekibi gezdirmek için para bulabiliyor. Temizlik personeli için de bulmalıdır" dedi.

Öğrenci Velileri Derneği Mersin Temsilciliği faaliyetlerine başladı. Dernek temsilciliği eğitimciler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelerek kuruluş amaçlarını anlattı, okulların durumunu özetledi.

Veli-Der Mersin Temsilcisi İlhan Topaloğlu, okullardaki durumu şu cümlelerle aktardı:

"Temizlik sorunu var. Okullardan yemek talep ediyoruz, yemek çıkmıyor. Kantinlerde adeta zehir saçan gıdalar var. Personel yetersiz. Hizmetli yok okullarda. İş-Kur'dan eleman alınıyordu onlara da parça zamanlı gideceksin denildi son tasarruf tedbirleriyle. Yani bir hizmetli 8 saat değil 4 saat ya da 2 saat çalışacak. Okullarımızda acil hizmetli istihdamı, temizlik görevlisi istihdamı konusunda yönetimi baskılamaya çalışacağız. Okula personel temin etmek o kadar da bütçeyi sarsan bir şey olmasa gerek. Devlet karşılama için, uğurlama için, uluslararası gezilerde bütün ekibi gezdirmek için para bulabiliyor. Temizlik personeli için de bulmalıdır. İlkokuldan yükseköğretime kadar biz öğrenci velileri ve çocuklarımız derin bir güvenlik endişesi yaşıyoruz ve bunu gidermeye yöneliyoruz."

Toplantıya katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan "Okullarda çocuklarımıza farkındalık açısından, önleyici tedbirler açısından verilebilecek eğitimlerde uzmanlarımızla yanınızda olmak isteriz. Çocuk istismarı okulların en önemli sorunudur. Bu konuda sizin atacağınız her adımda yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin konuşmasında: "Yanlış ve gerici uygulamalara karşı gereken hukuki mücadeleyi de yapıyoruz kamuoyu oluşturmak için farklı eylemlerde yapıyoruz ama ne yazık ki iktidar sivil halk üzerinde yani oy potansiyeli olan sivil halk üzerinde sürekli olarak bir algı çalışması yapıp yanına çekmeye çalışıyor. Velilerin aramızda olması, yanımızda olması bizim için büyük bir şanstır" dedi.