Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar - Son Dakika
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Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar

18.07.2022 20:50
Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar

Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı'nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı.

Elazığlı balıkçılar, Karakaya Barajı'nda oltayla 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı.

Keban'da bir grup arkadaş, hafta sonu balık tutmak amacıyla Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Uzun süre balık tutmaya çalışan arkadaşlar, oltalarındaki hareketliliği fark edince oltayı çekmeye başladı. Oltalarına büyük bir balık takıldığını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığındaki turna balığını teknelerine çıkarmayı başardı. Gördükleri balık karşısında hayrete düşen balıkçılar, birbirlerini tebrik etti. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karakaya Barajı, Fırat Nehri, Keban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar - Son Dakika
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