Keban 'da bir grup arkadaş, hafta sonu balık tutmak amacıyla Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Uzun süre balık tutmaya çalışan arkadaşlar, oltalarındaki hareketliliği fark edince oltayı çekmeye başladı. Oltalarına büyük bir balık takıldığını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 26 kilogram ağırlığındaki turna balığını teknelerine çıkarmayı başardı. Gördükleri balık karşısında hayrete düşen balıkçılar, birbirlerini tebrik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Karakaya Barajı, Fırat Nehri, Keban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Oltayla 26 kiloluk dev turna balığı yakaladılar - Son Dakika

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