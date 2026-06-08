Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği

Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği
08.06.2026 17:07
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Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen “Özel Çocuklar Bahar Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu. Özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri, mehteran gösterisinden atölyelere kadar birçok etkinlikle unutulmaz bir gün yaşadı.

Onikişubat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen “Özel Çocuklar Bahar Şenliği” büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. Down sendromlu öğrenciler başta olmak üzere tüm özel çocukların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, mutluluklarına ortak olmak ve başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen şenliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği

ÖZEL ÇOCUKLAR BAHARIN COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI

Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen şenlik, özel çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlik boyunca çocukların yüzlerinden eksik olmayan tebessüm, şenliğin en anlamlı görüntülerinden biri oldu. Program, özel bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olması ve toplumla iç içe daha güçlü bağlar kurması açısından da önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

MEHTERAN GÖSTERİSİNDEN ATÖLYELERE KADAR DOLU DOLU PROGRAM

Şenlik kapsamında düzenlenen mehteran gösterisi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tarihi ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen gösteri programa ayrı bir renk katarken, ardından sahne alan ekiplerin hazırladığı köpek şovu çocuklara neşeli anlar yaşattı. Gün boyunca devam eden balonla ritim etkinliği, judo gösterileri, yüz boyama, plastik kalp boyama, dikiş atölyesi, çerçeve standı çalışmaları, dart oyunları, balon patlatma, cupcake süsleme ve sandalye kapmaca gibi etkinlikler çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlik alanında kurulan workshop ve atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Renkli etkinliklerde çocuklar yeni deneyimler kazanırken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği

BAŞKAN TOPTAŞ ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Toptaş, hazırlanan çalışmaları inceleyerek öğretmenlerden ve görevlilerden bilgi aldı. Başkan Toptaş, özel bireylerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sadece baharın gelişini kutlamıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın hayatımıza kattığı güzellikleri, umutları ve başarı hikâyelerini hep birlikte paylaşıyoruz” dedi. Toptaş, her çocuğun farklı bir yeteneği, dünyası ve hayali olduğunu belirterek, Onikişubat Belediyesi olarak özel çocukların eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

“DAHA ENGELSİZ VE DAHA KAPSAYICI BİR TOPLUM İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Hanifi Toptaş, özel çocukların mutluluğunun kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Burada yüzlerinde gördüğümüz tebessüm, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor” ifadelerini kullandı. Ailelerin fedakârlığını, öğretmenlerin özverisini ve çocukların azmini yürekten takdir ettiğini söyleyen Toptaş, “Hep birlikte daha engelsiz, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplum inşa etmeye devam edeceğiz” dedi. Gün boyunca süren etkinlikler, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Çocukların neşesi ve mutluluğunun damga vurduğu bahar şenliği, katılımcılardan tam not aldı.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Onikişubat Belediyesi’nden özel çocuklara bahar şenliği - Son Dakika

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