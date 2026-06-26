Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi

Onikişubat Belediyesi\'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi
26.06.2026 13:48
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Onikişubat Belediyesi tarafından Aile Akademisi çatısı altında hayata geçirilen Evlilik Okulu'nun ilk dönem eğitimlerini tamamlayan 50 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başkan Hanifi Toptaş, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Onikişubat Belediyesi tarafından Aile Akademisi çatısı altında hayata geçirilen Evlilik Okulu'nun ilk dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 50 çift, düzenlenen sertifika töreninde belgelerini aldı. Program kapsamında çiftler ve aileleriyle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi'nin aile yapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla Aile Akademisi bünyesinde başlattığı Evlilik Okulu programı ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlere katılan 50 çift, iletişimden aile içi ilişkilere, empati ve kriz yönetiminden ortak yaşam kültürüne kadar birçok konuda eğitim alarak programı başarıyla tamamladı.

Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi

EVLİLİK OKULU'NDA İLK SERTİFİKALAR VERİLDİ

Onikişubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Evlilik Okulu'nun ilk dönem eğitimlerini tamamlayan çiftler için sertifika töreni düzenlendi. Törene, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de katıldı. Programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 50 çifte sertifikaları takdim edildi. Çiftlerin heyecanına aileleri de ortak olurken, tören samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Programın ardından Başkan Hanifi Toptaş, eğitimlerini tamamlayan çiftler ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Çiftlerle sohbet eden Başkan Toptaş, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bundan sonra da süreceğini ifade etti.

Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi

TOPTAŞ: 50 ÇİFTİMİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Sertifika töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güçlü ailelerin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu belirtti. Aile kurumunu korumanın ve desteklemenin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Toptaş, Evlilik Okulu'na katılan çiftleri tebrik etti. Toptaş, "Burada gördüğümüz tablo gerçekten de bizleri çok sevindirdi çünkü burada, güçlü ailelerin, güçlü toplumların ve güçlü bir geleceğin inşasına katkı sunan çok kıymetli bir çalışmanın başarıyla hayata geçtiğine şahitlik ediyoruz. Öncelikle Aile Akademisi Evlilik Okulumuza katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan 50 çiftimizi gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bugün alacağınız sertifikalar sadece bir eğitimin tamamlandığını gösteren belge olmayacak; aynı zamanda kuracağınız veya sürdürdüğünüz yuvanızın daha sağlam, daha bilinçli ve daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" dedi. Ailenin toplumun en önemli gücü olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, aile yapısının korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi

AİLE AKADEMİSİ İLE GÜÇLÜ AİLE VURGUSU

Başkan Hanifi Toptaş, aile kurumunun yalnızca bireysel değil, toplumsal ve milli bir mesele olduğunu belirtti. Toptaş, "Biz inanıyoruz ki aile; bir toplumun en küçük kurumu değil, en büyük gücüdür. Aile güçlü olursa mahalle güçlü olur. Mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa ülke güçlü olur" ifadelerini kullandı. Dünyada aile kurumunun çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Toptaş, boşanma oranlarının arttığı, bireyselliğin ön plana çıktığı ve iletişimin zayıfladığı bir dönemden geçildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan etmesinin stratejik bir adım olduğunu ifade eden Toptaş, bu kararın aileyi korumanın gelecek ve medeniyet meselesi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Onikişubat Belediyesi olarak bu vizyonun yereldeki güçlü temsilcilerinden biri olmak istediklerini belirten Toptaş, belediyeciliği yalnızca yol, kaldırım ve bina inşa etmek olarak görmediklerini; insanı inşa etmek, aileyi güçlendirmek ve toplumsal huzura katkı sunmak olarak değerlendirdiklerini söyledi. Toptaş, gençlerin daha kolay yuva kurabilmesi için Kavlaklı Kır Düğün Salonu'nu hizmete açtıklarını, Önsen ve Ilıca bölgelerinde de yeni düğün salonları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AİLE DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ SÜRECEK

Evlilik Okulu'nda verilen eğitimlere de değinen Başkan Toptaş, çiftlerin iletişim, empati, sabır, ortak yaşam kültürü, kriz yönetimi ve aile olmanın sorumluluğu gibi konularda eğitim aldığını söyledi. Toptaş, evliliğin yalnızca iki insanın aynı çatı altında yaşaması olmadığını, birlikte yürümek, birbirini anlamak ve zor zamanlarda omuz omuza verebilmek olduğunu ifade etti. Başkan Toptaş, belediyenin desteğinin yalnızca eğitimlerle sınırlı olmadığını belirterek, Aile Danışmanlığı Merkezi aracılığıyla ailelerin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydetti. Karşılaşılan sorunların çözümü noktasında uzman desteği sunarak aile bağlarının güçlenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Toptaş, amaçlarının yalnızca yuva kurulmasına destek olmak değil, kurulan yuvaların huzurla ve uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamak olduğunu söyledi. Paydaş kurumlara da teşekkür eden Başkan Toptaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Onikişubat İlçe Müftülüğü ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Toptaş, "Birbirinizi dinlemekten vazgeçmeyin. Birbirinizi anlamaya çalışmaktan vazgeçmeyin. Sevginizi büyütürken saygınızı da koruyun. Çünkü mutlu aileler tesadüfen oluşmaz; emekle, sabırla ve anlayışla inşa edilir" diyerek çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Sertifika almaya hak kazanan çiftleri bir kez daha tebrik eden Toptaş, çocuk seslerinin eksik olmadığı, sevginin hakim olduğu, güçlü ailelerin yükseldiği bir Onikişubat, Kahramanmaraş ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Katılımcılar ise eğitim sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine sağlanan destek ve katkılardan dolayı Onikişubat Belediyesi'ne teşekkür etti.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Onikişubat Belediyesi'nin Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

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