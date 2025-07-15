Ordu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ordu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri

Ordu\'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri
15.07.2025 23:38  Güncelleme: 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Paralel yapı, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı. Biz bunu teşhis etmeseydik bazı konuları ıskalayabilir, bazı konularda hain kalkışmanın neticesi olan temizlenme olmayacaktı" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı nedeniyle sabah Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinliklerle devam eden anma töreni, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı'nda devam etti. Programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programda Vali Muammer Erol, sporculardan sancağı teslim aldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

"Bu bayrak ve bu vatan için meydanlara inerek hıyanete karşı duran milyonlarca vatandaşımızın yaptığı fedakarlıklar asla unutulmayacaktır"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, "15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü mankurtlar tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sadece milli iradeye değil, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma, aziz milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde vatanına, bayrağına ihanet edenlere karşı sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır. Aziz milletimizin cesareti, iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı, şüphesiz ki, her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz hain darbe gecesi şehadete yürümüş 251 ve gazilik mertebesine ulaşmış, 2 bin 703 evladımız ile şehadet ve gazilik arzularıyla, bu bayrak ve bu vatan için meydanlara inerek hıyanete karşı duran milyonlarca vatandaşımızın yaptığı fedakarlıklar asla unutulmayacaktır" dedi.

"Paralel yapı, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Bugün, hain kalkışmanın 9'uncu yılını yaşıyoruz. Çok şeyler kaybettik ama ben hayırlı tarafına bakmak istiyorum. Hayırlı tarafı şu; Türkiye'nin önü açıldı. Dikkat ederseniz gerek dış politikada, gerek milli savunmada, gerek sanayide, gerek enerjide, petrol ve doğalgaz aramada önü açıldı. Çünkü paralel yapı denen yapı, adı üzerinde kesişmeyeni gözükmeyen, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı. Biz bunu teşhis etmeseydik bazı konuları ıskalayabilir, bazı konularda hain kalkışmanın neticesi olan temizlenme olmayacaktı. Biz burada şehitler verdik, gazilerimiz var, bedel ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Ama aynı zamanda İHA ve SİHA'lar ile, savunma sanayisindeki başarılar ve dış politikalardaki gelişmeler ile her yerde önümüz açıldı. Allah sonumuzu daha güzel günler için hayırlı etsin. İnşallah bu bize ders olur, hainleri temizleriz" şeklinde konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da gerçekleştirdiği konuşma ekrandan izletildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösterilerin yapıldığı program çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Yerel, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 23:45:22. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.