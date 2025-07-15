Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Paralel yapı, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı. Biz bunu teşhis etmeseydik bazı konuları ıskalayabilir, bazı konularda hain kalkışmanın neticesi olan temizlenme olmayacaktı" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı nedeniyle sabah Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinliklerle devam eden anma töreni, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı'nda devam etti. Programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programda Vali Muammer Erol, sporculardan sancağı teslim aldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

"Bu bayrak ve bu vatan için meydanlara inerek hıyanete karşı duran milyonlarca vatandaşımızın yaptığı fedakarlıklar asla unutulmayacaktır"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, "15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü mankurtlar tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sadece milli iradeye değil, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma, aziz milletimizin, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde vatanına, bayrağına ihanet edenlere karşı sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır. Aziz milletimizin cesareti, iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı, şüphesiz ki, her türlü takdirin üzerindedir. 15 Temmuz hain darbe gecesi şehadete yürümüş 251 ve gazilik mertebesine ulaşmış, 2 bin 703 evladımız ile şehadet ve gazilik arzularıyla, bu bayrak ve bu vatan için meydanlara inerek hıyanete karşı duran milyonlarca vatandaşımızın yaptığı fedakarlıklar asla unutulmayacaktır" dedi.

"Paralel yapı, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Bugün, hain kalkışmanın 9'uncu yılını yaşıyoruz. Çok şeyler kaybettik ama ben hayırlı tarafına bakmak istiyorum. Hayırlı tarafı şu; Türkiye'nin önü açıldı. Dikkat ederseniz gerek dış politikada, gerek milli savunmada, gerek sanayide, gerek enerjide, petrol ve doğalgaz aramada önü açıldı. Çünkü paralel yapı denen yapı, adı üzerinde kesişmeyeni gözükmeyen, aynı metan gibi kokmayan ve bulaşmayan ancak zehirleyen bir yapıydı. Biz bunu teşhis etmeseydik bazı konuları ıskalayabilir, bazı konularda hain kalkışmanın neticesi olan temizlenme olmayacaktı. Biz burada şehitler verdik, gazilerimiz var, bedel ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Ama aynı zamanda İHA ve SİHA'lar ile, savunma sanayisindeki başarılar ve dış politikalardaki gelişmeler ile her yerde önümüz açıldı. Allah sonumuzu daha güzel günler için hayırlı etsin. İnşallah bu bize ders olur, hainleri temizleriz" şeklinde konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da gerçekleştirdiği konuşma ekrandan izletildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösterilerin yapıldığı program çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. - ORDU