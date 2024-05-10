Ordu'da İsrail'e tepki gösterildi - Son Dakika
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Ordu'da İsrail'e tepki gösterildi

Ordu\'da İsrail\'e tepki gösterildi

Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler için basın açıklaması yapılarak, İsrail'e tepki gösterildi.

10.05.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Ordu'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler için basın açıklaması yapılarak, İsrail'e tepki gösterildi.

Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, Anneler Günü'ne sayılı günler kala İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de her gün 63 kadının öldüğünü vurguladı. Kadınlar, yaşanan insanlık suçunun derhal sona ermesi konusunda çağrıda bulunarak, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, "Dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor" ifadelerine yer verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını aktaran Baysal, Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının hayatını kaybettiğini ifade etti. Günde ortalama 63 kadının halen öldüğünü dile getiren Baysal, "Bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100'dür. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez" diye konuştu.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, partililer ve kadınlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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