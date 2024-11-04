Ordu Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamalarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ordu Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamalarına Protesto

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyumlar Ordu Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. Platform, halk iradesinin gasp edildiğini ve hukukun hiçe sayıldığını vurguladı.

04.11.2024 23:00  Güncelleme: 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanması. Ordu Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi.

Ordu Demokrasi Platformu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını protesto etti.

Platform adına fbrjlfkf şfpfı Yasin Uzun, şunları söyledi:

"Tüm ülke, Cumhuriyetin ilanın 101. yıldönümünden hemen bir gün sonra yine bir kayyum operasyonu ile uyanmıştır. Böylece kamuoyu mevcut AKP- MHP iktidar bloğunun kendisini halkın iradesinin, hukukun, anayasanın ve yargı kararlarının üzerinde gördüğüne bir kez daha tanık olmuştur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bir şafak operasyonu ile gözaltına alınmış, henüz hakim kararı dahi açıklaımadan. sosyal medya üzerinden Özer'in yerine İstanbul Vali yardımcısının kayyum olarak atandığı duyuruldu. Yetmedi yeni kayyum atamaları yapıldı. Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı. Böylece Hakkari'den sonra kayyum atamaları serileşti. Türkiye daha önce defalarca sahnelenen bu oyunun yönetmenini, yapımcısını, aktörlerini çok iyi tanımaktadır. Plan çok önceden kurulmuştur.

'Tek adam yönetimi yeni bir oyun peşinde'

Tek adam yönetimi yeni bir oyun peşinde. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yapay gerekçelerle tutuklanırken diğer belediye başkanlarına soruşturma da açılmamıştır. Kayyum atamaları daha önceki kayyum atamalarını aklımıza getiriyor. Halkın iradesi gasp edilmeye başlandı. Açlık ve yoksulluk gün gün artarken halkın demokratik mevzileri de ortadan kaldırılmaya devam ediliyor. Cumhur İttifakı İktidarı kendinden olmayanları hedefe koyarak nefes dahi aldırmak istemiyor. Defalarca yaşadığımız kayyum atamalarında ortaya çıkan vahim tablo ortadadır. Halkın iradesi gasp edilirken dokunamadıkları şehirleri rant alanına çevirmek istiyorlar. Belediyelere atanan kayyumlar en temel hukuk normlarını ayaklar altına almış, kendilerini, denetimden, hukuki ve ahlaki kurallardan azade görmüşlerdir.

'Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir'

Dolayısıyla atandıkları yerel yönetimleri yolsuzlukların, şatafatın, boşaltılan kasaların, jakuzili odaların üssü haline getirmişler, geriye dağ gibi büyüyen borçlar bırakmışlardır. Kayyum dönemlerinde yerel yönetim emekçilerinin sendikal hakları yok sayılmış, imzalanan toplu sözleşmeler iptal edilmiş, görevden alma, sürgün, mobbing, sendikal ayrımcılık, angarya ve keyfi çalıştırma rutin hale getirilmiştir. Ordu Demokrasi Platformu olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir. Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine atanan kayyumlar geri çekilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Esenyurt, Politika, Batman, Mardin, Kayyum, Hukuk, Yerel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamalarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:27:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamalarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.