Ordu Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamalarına Protesto

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Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanması. Ordu Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi.

Ordu Demokrasi Platformu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını protesto etti.

Platform adına fbrjlfkf şfpfı Yasin Uzun, şunları söyledi:

"Tüm ülke, Cumhuriyetin ilanın 101. yıldönümünden hemen bir gün sonra yine bir kayyum operasyonu ile uyanmıştır. Böylece kamuoyu mevcut AKP- MHP iktidar bloğunun kendisini halkın iradesinin, hukukun, anayasanın ve yargı kararlarının üzerinde gördüğüne bir kez daha tanık olmuştur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bir şafak operasyonu ile gözaltına alınmış, henüz hakim kararı dahi açıklaımadan. sosyal medya üzerinden Özer'in yerine İstanbul Vali yardımcısının kayyum olarak atandığı duyuruldu. Yetmedi yeni kayyum atamaları yapıldı. Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine de kayyum atandı. Böylece Hakkari'den sonra kayyum atamaları serileşti. Türkiye daha önce defalarca sahnelenen bu oyunun yönetmenini, yapımcısını, aktörlerini çok iyi tanımaktadır. Plan çok önceden kurulmuştur.

'Tek adam yönetimi yeni bir oyun peşinde'

Tek adam yönetimi yeni bir oyun peşinde. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yapay gerekçelerle tutuklanırken diğer belediye başkanlarına soruşturma da açılmamıştır. Kayyum atamaları daha önceki kayyum atamalarını aklımıza getiriyor. Halkın iradesi gasp edilmeye başlandı. Açlık ve yoksulluk gün gün artarken halkın demokratik mevzileri de ortadan kaldırılmaya devam ediliyor. Cumhur İttifakı İktidarı kendinden olmayanları hedefe koyarak nefes dahi aldırmak istemiyor. Defalarca yaşadığımız kayyum atamalarında ortaya çıkan vahim tablo ortadadır. Halkın iradesi gasp edilirken dokunamadıkları şehirleri rant alanına çevirmek istiyorlar. Belediyelere atanan kayyumlar en temel hukuk normlarını ayaklar altına almış, kendilerini, denetimden, hukuki ve ahlaki kurallardan azade görmüşlerdir.

'Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir'

Dolayısıyla atandıkları yerel yönetimleri yolsuzlukların, şatafatın, boşaltılan kasaların, jakuzili odaların üssü haline getirmişler, geriye dağ gibi büyüyen borçlar bırakmışlardır. Kayyum dönemlerinde yerel yönetim emekçilerinin sendikal hakları yok sayılmış, imzalanan toplu sözleşmeler iptal edilmiş, görevden alma, sürgün, mobbing, sendikal ayrımcılık, angarya ve keyfi çalıştırma rutin hale getirilmiştir. Ordu Demokrasi Platformu olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir. Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine atanan kayyumlar geri çekilmelidir."