Orman yangınlarından sonra yangın tüplerine talep arttı

Eskişehir'de yangın söndürme cihazı ve iş güvenliği ekipmanları satan esnaf Murat Pazarlı, son dönemde yaşanan yangınların ardından vatandaşların bilinçlendiğini ve satışların arttığını söyledi.

Artan yangın vakaları, yangın güvenlik sektöründe hem hareketliliğe hem de bilinçlenmeye neden oldu. Yangın sektöründe 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren Murat Pazarlı, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin artık yangın söndürme sistemlerini sadece yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek bir ihtiyaç olarak gördüklerini söyledi.

Özellikle Bolu'daki otel yangını sonrası taleplerin yoğunlaştığını belirten Pazarlı, "Bolu'daki otel yangınından sonra insanlar biraz daha tedirgin olmaya başladılar. Bu tedirginliğin üzerine hem firmalar olsun hem de şahıslar olmak üzere herkes yangın söndürme cihazlarına ve otomatik söndürme sistemlerine yönelmeye başladı. Belediyeler de bunun üzerine denetlemelerini çoğalttı. Denetleme işlemlerini daha fazla hızlandırdılar." dedi.

"Bilinç arttı, ilgi yoğunlaştı"

Geçmişte yangın söndürme cihazlarına olan ilgi oldukça düşükken cihazlar yalnızca yasal zorunluluklar kapsamında satın alındığını belirten Pazarlı, son dönemde artan orman yangınları ve yaşanan can kayıplarıyla birlikte bu tablonun değiştiğini belirtti:

Bu güne kadar denetlemeler bu kadar fazla devam etmiyordu ve insanların yangın söndürme cihazına olan ilgileri bu kadar yoğun değildi. Artık insanlar bu konu hakkında gerçekten bilinçlenmeye başladı, orman yangınlarının artması bu olayları daha da tetikledi. Binalarına, özel mülklerine, iş yerlerine, bahçelerine, çiftliklerine almaya başladılar. Eskiden bu kadar önemsenmiyordu, bir su hattı çekerim ve hortum koyarım ve gelecek olan yangını söndürürüm tarzında düşüncelere kaydoluyorlardı."

"İnsanların yangın söndürme cihazına bakış açısı değişti"

Eskiden apartmanlara yangın söndürme cihazları yalnızca belediyelerin ruhsat ve iskan süreçleri için alınırken, bugün aynı cihazlar yangın güvenliği amacıyla kullanılmaya başladığını belirten esnaf Pazarlı; "Şu anda insanlar bilinçlenmeye başladı yangın konusunda. Eskiden önemsenmiyordu, yangın söndürme cihazı sadece ruhsat alımı için olduğu düşünesi vardı. Şuan tam manasıyla yangın güvenliği için kullanılmaya başlandı. Bu düşünce değiştiği için insanlar artık cihazları aldıktan sonra ne şekilde kullanacaklarını da öğrenmek istiyorlar. İnsanların yangın söndürme cihazına bakış açısı daha da değişti, ciddi bir anlamda yangın söndürme cihazının ihtiyaç olduğunu farkına vardılar" diyerek ifade etti.

"Yazla değil, yangınlarla paralel artış"

Yangın söndürme cihazlarına olan ilginin yaz mevsimiyle birebir bağlantılı olmadığını ifade eden Pazarlı, bu yıl yangın sezonunun erken başlamasıyla talebin de erkene çekildiğini söyledi. Devletin ve belediyelerin aldığı önlemler vatandaşları daha dikkatli olmaya yönlendirdiğini söyleyen Murat Pazarlı; "Yangın söndürme cihazlarının artışı aslında yaz sezonuyla orantılı artan bir durum değil. Yangınlar bu sene maalesef erken çıkmaya başladı, buna karşılık devletin ve belediyelerin almış olduğu kararlar var. Mesela ormanlarda, ağaçlık yerlerde ateş yakılmamasıyla alakalı bunlara artık cezai işlemlerin uygulanması insanların biraz daha caydırıcılığına sebebiyet verdi."

Otomatik sistemlere ilgi arttı

Sadece taşınabilir yangın söndürücülerin değil, otomatik söndürme sistemlerin de artık talep gördüğünü belirten Pazarlı; "İşletmeler sadece yangın söndürme cihazı almıyorlar, otomatik sistemlerde kuruyorlar. Davlumbazlardan dolayı binada veya işletmelerde çıkabilecek olan yangınları da artık önemsemeye başlayarak davlumbaz söndürme sistemlerine, pano tipi söndürme sistemlerine yöneldiler. Bunlara eskiden bir bütçe ayırmıyorlardı çünkü normal söndürme cihazına karşılık biraz daha maliyetli oluyor. Şu anda onları da yaptırıyorlar."

"Ürün çeşitliliği artıyor"

Yangın güvenliği sektöründe 2025 yılı itibariyle ürün yelpazesi de genişlemeye başladığını ve sektörde özel ürün geliştirildiğinden bahseden Murat Pazarlı:

"Yangın sektöründe yeni materyaller çıkarmaya başladılar. Eskiden belli standartlarda iki ya da üç çeşit yangın söndürme cihazı vardı. Şu anda etkin maddeleri farklı şekilde, ürün gamlarını geliştirmeye başladılar. Örneğin kimileri orman yangınları için özel kimyasallar üretmeye başladı, kimisi sadece yağ yangınları için özel kimyasallar üretmeye başladı. Olay biraz daha ciddiye dönmeye başladı. Yangın sektörü artık çok daha profesyonel ve bilinçli bir şekilde büyüyor" diyerek sektörün geliştiğini vurguladı.

Fiyatlar cüzi, hayati önem taşıyor

Cihazların fiyatlarının uygun olduğunu vurgulayan esnaf Pazarlı; "Fiyatlar açısından bakacak olursak şu an en kötü bir arabanın maliyeti 1 ila 1 buçuk milyon liradan başlıyor. O aracı koruma bedeli ise bizden alacağı yaklaşık 500 ila 750 lira arasında bir fiyat olmak üzere, çok cüzi bir rakama yangından korunmasını sağlıyor. İnsanlar artık çok büyük paralar harcadıkları araçları ve evleri, aslında çok cüzi rakamlarla koruyabiliyor. Yangın söndürme cihazlarının fiyatları çok yüksek rakamlar değil" dedi.

"Cihazın yeri ve kimyasal kalitesi önemli"

Yangın söndürme cihazlarının etkinliğini belirleyen en önemli unsurun, içindeki kimyasal maddenin kalitesi olduğunu vurgulayan Pazarlı, cihazların düzenli bakım ve dolum gerektirdiğine dikkat çekti; "Yangın söndürme cihazlarının içindeki kimyasal maddenin son kullanım süresi maksimum 2 yıldır bu da cihazın nerede ve nasıl muhafaza edildiğine bağlı olarak değişiyor. Yangın söndürme cihazını dışarıda, rutubetli ya da aşırı soğuk bir yerde tuttuğunuzda içindeki kimyasallar bozulmaya başlar. Bu yüzden belli bir sıcaklıkta muhafaza etmek ve cihazı 6 aylık periyodik bakımlara getirmek bu süreyi 2 yıla kadar uzatabilir."

Cihazın yılda bir kontrol ettirilmesinin faydalı olacağını söyleyen Pazarlı, "Biçerdöver gibi açık alanda kullanılan araçlarda veya otomobillerde cihaz her türlü hava şartlarına maruz kalıyor. Bu yüzden yılda bir kere dolum yapılması içindeki maddenin etkisini koruması açısından önemlidir. Cihazı bir ilaç gibi düşünmeliyiz, son kullanma tarihi geçtiğinde etkisi azalır" ifadelerini kullandı.

"Cihaz bagajda değil, ulaşılabilir yerde olmalı"

Araçlarda yapılan en büyük hatalardan birinin, yangın söndürme cihazını bagaja yerleştirmek olduğunu belirten Pazarlı, "Yönetmeliklere göre cihaz, aracın içinde ve ulaşılabilecek en yakın yerde olmalı. Eskiden sürücü koltuğunun yanına montaj yapılırdı. Kaza anında bagajdaki cihaza ulaşmak daha zor" uyarısında bulundu. - ESKİŞEHİR