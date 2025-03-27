Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: "Türk Demokrasi Tarihine Kara Bir Leke Olarak Düşecek Bir Adım Attılar"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON)- Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bir insana yapılabilecek bütün haksızlıkları Ekrem İmamoğlu'na yaptılar diyebilirim. En son yapılanlar işte diploma iptali ile başlayan ve sonrasında tutuklanma ile sonuçlanan hukuk darbesi bunu kabul etmek mümkün değil Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşecek bir adım attılar" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Kaya, gazetecilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Kaya, Ekrem İmamoğlu'na yapılanın haksızlık olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan gelişmelerden son derece üzgünüm onu açıkça ifade ediyoruz. Çünkü bir hukuk darbesi yani bir demokrasimize vurmuş ağır bir darbe ile uyandık 19 Mart sabahına. O kadar insanın oyuyla tertemiz oylar ile seçilmiş ki bir kere seçilmemiş ilk seçildiğinde biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığı biliyorsunuz seçimleri iptal ettiler, aynı zarftan çıkan üç oyu kabul edip bir tanesini kabul etmeyerek o seçimleri iptal ettiler oradan başlayan bir süreç aslında bu. Bugünlere kolay gelmedik. Bir insana yapılabilecek bütün haksızlıkları Ekrem İmamoğlu'na yaptılar diyebilirim. En son yapılanlar işte diploma iptali ile başlayan ve sonrasında tutuklanma ile sonuçlanan hukuk darbesi bunu kabul etmek mümkün değil Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşecek bir adım attılar ve inanın hani diyorsunuz ya meydanda toplanıyorsunuz biz toplanmıyoruz vatandaş bu yapılan haksızlığa tepki olarak kendiliğinden geliyor. Hatta bize uyarıda bulunuyor vatandaş 'başkanım bu akşam nerede toplanacağız, ben gelirken annemi de götürüyorum oğlumu, çocuğumu, getiriyorum mutlaka bu etkinlikler devam etsin bu eylemler, bu protestolar devam etsin' diye vatandaşın bizden talebi var.

"Darmadağınık olan toplum İmamoğlu'na yapılan bu haksızlık karşısında sıkı bir yumruk haline geldi"

İşte biliyorsunuz 23 Mart'ta sandık kurduk ki yani Trabzon'da bizim beklediğimizin üstünde bir katılım oldu. Ben gittiğimde inanamadım böyle resmen o sandıkların kurulduğu alanda bir izdihama tanık oldum. Üyelerimizden işte farklı siyasi partilere bugüne kadar oy vermiş binlerce insan akın akın oraya geldiler ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda destek oldular. Ona yapılan haksızlığa orada aslında bir itirazda bulundular bütün Türkiye'de bu böyle oldu. Biz sadece üyelerimize yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyorduk sonrasında dayanışma sandıklarını kurduk ama bir iki noktaya kurduk biz normalde mahalle bazında bu dayanışma sandıklarını kursaydık aldığımız oyun belki beş katı fazla on katı fazla oy alacaktık. Bunu daha sonra değerlendirdik ama gerçekten inanılmaz bir katılım ve sahiplenme vardı. Bu nedir işte vicdanlar ayağa kalktı haksızlık yapmayacaksınız orta yerde çok ağır bir haksızlık var. Bu ne hukuka sığıyor, ne vicdana sığıyor hiçbir yere sığmayan ağır bir haksızlık var bir hukuk garabeti var.

Şimdi pırıl pırıl bir insan ki iddianameyi de okudum, ben bilirkişilik de yaptım mahkemelerde okuduğunu anlayan analitik düşünmeyi bilen bir insanım. Gerçekten böyle elle tutulur hiçbir şeyin olmadığı bir iddianame ile pırıl pırıl bir insanın İstanbul'da dört defa bu iktidarın bütün olanaklarına rağmen onları yenmiş bir insanı vatandaşın sevdiği bağrına bastığı bir insanı oraya hapse atıyorsunuz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez bunu kabul etmediği için bütün vicdanlar ayağa kalktı ve Ekrem İmamoğlu etrafında birleşti. Her şerde bir hayır var biz inançlı insanlarız bunu gördük. Aslında bugüne kadar böyle darmadağınık olan toplum işte farklı siyasi partilere farklı görüşlere farklı anlayışlara ayrılmış toplum bütün katmanlarının Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu haksızlık karşısında böyle açık bir el gibiyken sıkı bir yumruk haline geldiğini gördüm bu bizleri son derece mutlu etti. Açık söylüyorum ülkemin geleceği adına da umutlanmanızı sağla umudu büyüteceğiz ve Allah'ın izniyle milletimizin takdiri ile iktidar olacağız. Bütün dünyanın huzurunda işte hukuka sığmayan bir hata yapıldı ben öyle değerlendiriyorum. Ben hukukçuların ekseri çoğunluğunun değerlendirmesi de bu yönde umarım bu hatadan kısa sürede dönülür ve Ekrem İmamoğlu başkanımız çok daha güçlenerek çalışmalarına devam eder biz onla yol arkadaşı olmanın onuruyla sabahlara kadar onunla birlikte koşturmaya talip insanlar olarak ülkemizin güzel yarınlarını inşa etme yolunda çalışırız."