Oruç Reis Somali'ye Hareket Etti - Son Dakika
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Oruç Reis Somali'ye Hareket Etti

Oruç Reis Somali\'ye Hareket Etti

Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali için İstanbul Boğazı'ndan geçti ve yoluna devam etti.

05.10.2024 15:51
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde dün Filyos'tan yola çıkan Oruç Reis Araştırma Gemisi saat 11.00'de İstanbul Boğazı'na uaştı. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Geçen Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Somali'de denizde her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik veri toplama çalışması icra edecek olan Oruç Reis Araştırma Gemisi yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın devam etmesi ön görülüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan geminin dün Filyos'tan yola çıkarak saat 11.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişi yaklaşık 3 saat süren Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin boğaz geçişi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'ndan geçişi tamamlanan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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