Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu Öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu Öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu Öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi, Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak bilimle buluşmalarını sağladı. Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikler ve atölye çalışmalarının ardından bilimle ilgili olan ilgilerinin arttığını ifade ettiler.

22.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi; Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Bilimle buluşan ve tanışan öğrenciler, merkezi çok sevdiklerini, çok güzel bulduklarını anlattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çağın gereklerine uygun, bilim ve teknolojiyi merkeze alan projelerini hayata geçirmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, özellikle çocukların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. "Bilim Yolunda 500 Yıldız" etkinliğine ev sahipliği yapan Bilim Merkezi, proje kapsamında 12 okuldan öğrenciler bilimle buluşturuyor, sergi gezileri, gökevinde film gösterimi ve atölye çalışmaları ile keyifli bir gün geçirmelerini sağlıyor. Bu kapsamda, 8'nci okul olan Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu öğrencileri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, her dönem bilim meraklılarının ilgi odağı Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Bilim Merkezi, yetkililer tarafından, öğrencilere gezdirilerek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirdi. Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Uğur Erdem etkinlik kapsamında öğrencileri Bilim Merkezi'ne getirdiklerini kaydederek, "Burada gerçekten güzel karşılandık, iyi bir şekilde çocuklara eğitim verildi, atölyelere geçtik, böyle yerlerin çocuklara yeni şeyler katacağını düşünüyorum. Bizim için güzel bir etkinlikti" diye konuştu.

Muhammed Arda Çevik, 6'ncı sınıf öğrencisi olduğunu, Bilim Merkezi'nde çok güzel şeyler öğrendiklerini, atölye çalışmaları yaptıklarını anlatırken, Çağdaş Mete Bozkurt ise burayı çok sevdiklerini, bilim ile buluşarak, çok eğlendiklerini ifade etti. Bozkurt, Bilim Merkezi'ni gördükten sonra bilim ile tanıştığını belirterek, "Daha önce bilimi çok sıkıcı bulurdum, buraya baktıktan sonra bilim ile buluştuk, tanıştık, oldukça güzel çalışma oldu. Atölyede anatomi dedektifi adlı çalışma yaptık, burasını çok beğendim, beklentimden oldukça fazlaydı" dedi. Sevdagül Bay isimli öğrenci de eğitmenlere ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, Bilim Merkezi'ni çok güzel bulduğunu, ileride sık sık buraya gelmeye planladığını söyledi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Ofisi görevlilerinden İbrahim Bayram ise Kayseri'de farklı kurumlarla birlikte farklı etkinlikler düzenlemekte olduklarını dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiklerini ve söz konusu proje doğrultusunda 12 okulu Bilim Merkezi'ne getirdiklerini ifade etti. Bayram, "8'nci okulumuz burada. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'miz tarafından bize sağlanan güzel imkanlar var. Bu imkanlardan öncelikli olarak iki tane eğitmenimizle birlikte okullarımızı getirdiğimiz zaman 20'şerli gruplar şeklinde ikiye bölüyoruz. Bilim Merkezi'mizin öncelikli olarak alanlarını geziyoruz. Alanlar gezildikten sonra yukardaki gök evimizde çocuklarımızla, öğrencilerimizle birlikte bir film izliyoruz. Film sonrasında atölye çalışmalarımız oluyor" ifadelerini paylaştı.

"Ziyaretin olumlu geri dönüşleri olduğu belirtildi"

Çocuklardan, okullardan aldıkları tepkilerin olumlu yönde olduğunu vurgulayan Bayram; "Buraya geldikten sonra çocuklarımızda hem davranışlarında hem iş birliğinde hem de takım çalışmasında farklılıkların olduğunu bize ifade etmekteler. ve bu çalışmamızı inşallah bundan sonraki süreçte de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz öncelikli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Bilim Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yine ASAM Derneği'miz de bu süreç içerisinde çocuklarımıza kumanya ikramı yaptı. ASAM Derneği'mize teşekkür ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu Öğrencileri Kayseri Bilim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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