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Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı - Son Dakika

Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı

10.11.2021 15:45
Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokolle ilçelerine yapılması planlanan halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı mahalle antrenman salonları, kapalı yüzme havuzu, ilçe stadına 500 kişilik tribün ilavesi...

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokolle ilçelerine yapılması planlanan halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı mahalle antrenman salonları, kapalı yüzme havuzu, ilçe stadına 500 kişilik tribün ilavesi yatırımlarının gerçekleştirilmesi için imzaların atıldığı söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara'da düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı Bilecik yatırımları protokol imza törene katıldı. İmza törenine Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve berberindekiler katıldı.

"Osmaneli için özellikle çocuklar ve gençler için hayırlı olsun"

Ankara temaslarını değerlendiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokolle Osmaneli Belediyemizce planlanan halı sahalar, tenis kortları, basketbol sahası, voleybol sahası, kapalı mahalle antrenman salonları, kapalı yüzme havuzu, ilçe stadına 500 kişilik tribün ilavesi yatırımlarının gerçekleştirilmesi için imzalar atıldı. Osmaneli için özellikle çocuklar ve gençler için hayırlı olsun. Bu tören sonrası Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'i de ziyaret ederek, ilçe sağlık yatırımları için değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığında hemşerilerimiz Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Koç ve Sevil Serin'i ziyaret ettik. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan ile bir araya gelerek, başta Aya Yorgi kilisesi olmak üzere turizm yatırımlarını görüştük. Yatırımların hızlandırılması İçin destek talep ettik" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı
Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı
Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı
Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı
Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı

Münür Şahin, Spor Toto, Osmaneli, Tenis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli'ne spor alanında birçok yatırımın imzaları atıldı - Son Dakika


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