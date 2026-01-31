Bursa'nın 700 yıllık hafızası Tanpınar'ın izinde anlatıldı - Son Dakika
Bursa'nın 700 yıllık hafızası Tanpınar'ın izinde anlatıldı

Bursa'nın 700 yıllık hafızası Tanpınar'ın izinde anlatıldı
31.01.2026 12:20  Güncelleme: 12:27
Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyatı ile kentin tarihi ve kültürel değerlerini uluslararası öğrencilere tanıttı. Etkinlik, Bursa'nın tarihi mekanlarını ziyaret ederek Tanpınar'ın şiirlerinde betimlenen durakları keşfetmeyi amaçladı.

Kültürel mirası koruyan ve edebiyatla tarihi buluşturan Osmangazi Belediyesi, kentin özgün kimliğini yansıttığı Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamındaki özel programında, Türk edebiyatının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde betimlediği tarihi durakları, uluslararası öğrencilerle buluşturdu.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde iz bırakan Bursa, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde uluslararası öğrencilerle buluşturuldu. Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kentin tarihi ve kültürel hafızasında önemli yer tutan mekanlar yerinde gezilerek tanıtıldı. Osmanlı'nın kuruluş ruhunu yansıtan Osmangazi Türbesi'nden başlayan kültürel aktivitede, usta yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde yer verdiği Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camii ve Yeşil Camii ziyaret edilerek, Bursa'nın estetik, tarihi ve manevi kimliği katılımcılara aktarıldı. Gezi boyunca ziyaret edilen her noktada, yapıların tarihi önemi ve Tanpınar'ın edebi dünyasındaki yeri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Çad'dan Ukrayna'ya, Özbekistan'dan Angola'ya, Fas'tan Kazakistan'a kadar birçok farklı ülkeden gelen TÖMER öğrencilerinin yer aldığı etkinlik, kültürlerarası etkileşime de güçlü bir zemin hazırladı. Öğrenciler, Bursa'nın sadece bir şehir değil; tarihi, şiiri ve medeniyet birikimiyle yaşayan bir kültür mirası olduğunu yakından tanıma fırsatı buldu.

"Bursa'da zaman farklı akıyor"

Osmangazi Belediyesi'nin, bu anlamlı organizasyonla hem Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi mirasını yaşatmayı, hem de Bursa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçladığına işaret eden Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, şöyle konuştu;

"Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi Bursa'da zaman farklı akıyor. Bunu Bursa'da yaşayan bilir. Her çıktığınızda kentte farklı bir şey keşfedersiniz. Hem Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözüyle Bursa'ya bakıyoruz, hem de Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında kenti öğrencilerimizle yeniden keşfediyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür ediyoruz."

Kentin tarihi dokusunun edebiyat ile bütünleştiğine işaret eden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ise, "700 yıllık bu çınarın altında, dallarının uzandığı her noktadan gelen öğrenci kardeşlerimizle bu etkinliğimizi yapıyoruz." diye konuştu. Akabinde Osmangazi Türbesi'ndeki nöbet değişimi ilgi ile takip edilirken, Özlem Gürses tarafından, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' adlı şiiri okundu.

Öğrenciler geziden çok memnun kaldı

Kentin tarihi noktalarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, mimari yapılara ve Bursa'nın tarihi kimliğine hayran kalan uluslararası öğrenciler de, her bir durağa büyük bir ilgi gösterdi. Çad'da yaşayan ve 7 aydır Türkiye'de bulunan Adam Hassan, geziden dolayı teşekkürlerini belirterek, "Türkiye çok güzel bir ülke, en sevdiğim şehir Bursa" ifadesini kullandı. Kazakistan'dan gelen Aldiyar Yeldar ve Tomiris Kurmanova da tarihi noktaları gezmeyi çok sevdiklerini vurgulayarak, yabancılara Türk tarihini göstermenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Bir başka öğrenci Angola'dan Marcelina dos Santos ise, geziden dolayı memnuniyet duyduklarını aktardı.

Osmangazi Belediyesi'nin kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtma vizyonuyla hayata geçirilen bu anlamlı etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni toplarken, programa verdiği destek ve kentin tarihi değerlerini edebiyatla buluşturan çalışmaları dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür edildi. - BURSA

