Osmangazi Belediyesi'nde örnek devir teslim

BURSA - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Erkan Aydın, 2009 yılından bu yana görevini sürdüren Mustafa Dündar'dan Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı. Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binasında düzenlenen devir teslim töreninde Başkan Aydın, coşkuyla karşılandı. Bursa'da el değiştiren belediyeler arasında ilk kez kaybeden başkan kazanan başkana mührü teslim etmiş oldu.

Osmangazi Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Erkan Aydın, mazbatasını almasının ardından Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini de teslim aldı. Osmangazi Belediyesi'nin ana hizmet binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine coşkulu bir kalabalık eşliğinde gelen Başkan Aydın'ı belediye binası girişinde önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde belediye binasına giren Başkan Aydın, makam odasında yapılan tören ile eski belediye başkanı Mustafa Dündar'dan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Mustafa başkanımızı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği döneminden beri tanırız ve hep sevdiğimiz biridir. Her zaman abi kardeş gibi olduk kendisiyle. Milletin derdiyle ilgili olan her konuda istişarelerde bulunduk. Bu işlerdeki amaç geride bir iz bırakmaktır. Belediye başkanlığı tabi ki yoğun olacak. Başkanımın değerli tecrübelerinden yararlanacağız. Burada amaç bir tanedir. Güzel eserler yaptı başkanım Allah bizlere de geride güzel işler eserler bırakmayı nasip etsin. Bizler de yaklaşık 25 yıldır bu işlerin içerisindeyiz. Ben siyasi hayatımda hep kaybederken kazandım. Bir dönem kaybettim diğer dönem kazandım. İnşallah bütün ekibimizle birlikte, güzel hizmetler yaparız. Osmangazi, Bursa'nın kalbi, Bursa da Türkiye'nin göz bebeği. Bizler de canla başla çalışacağız. Osmangazi ve Bursa'da yaşayan insanları güldürmek için çalışacağız. Nazik ev sahipliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlık makamında konuşan önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2 aydır bir seçim süreci geçirdik. Yoğun ve güzel bir süreç yaşadık. Erkan Başkanımla 3. defa karşı karşıya geldik ve bu süreçte karşılıklı saygı çerçevesinde karşılaştık. Sonuçta sandığa gidiyorsunuz ve son sözü vatandaş söylüyor. Sandıktan çıktıktan sonra tekrar görevdeyiz diye sürekli söyledikçe kamuoyu hep garanti olarak baktı bize ama sandığın dediği budur vatandaş ne diyorsa başımızın üzerindedir. Erkan Başkanımıza yeni görevi hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Belediye başkanlığının çok zor bir görev olduğuna dikkat çeken Dündar, "Belediye Başkanlığı vekillik gibi değildir. Başkanlıkta halkla bütünleşiyor ve ailenin içerisine giriyorsun. Osmangazi büyük bir aile. Osmangazi'de böyle bir göreve seçilmek çok önemlidir. Bursa, bir tarih ve kültür şehridir. Dolayısıyla burada hizmet üretirken doğru işi yapıyorsan önünüz açılır. Bursa, vakıf şehridir derim her zaman. Bu sorumluluk çerçevesinde sürdürdük her zaman hizmetlerimizi. Bu özellikler doğrultusunda, bizler büyük işler yaptık. Osmangazi büyük bir aile, biz yeni başkanımızın arkasındayız, her zaman beraberiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eski belediye başkanı Mustafa Dündar, belediye mührünü Başkan Aydın'a sundu. Mührü alan Başkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanlığı görevine başlamış oldu.

Osmangazi Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim törenine, Osmangazi Belediye önceki dönem başkanları Mustafa Dündar ve Hilmi Şensoy, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve çok sayıda parti mensubu katıldı.