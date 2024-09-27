Osmangazi Belediyesi'nden 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlaması

Osmangazi Belediyesi\'nden 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlaması

Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'inci yıl dönümünü düzenledikleri söyleşi ile kutladı. Söyleşide Türkçe'nin önemi ve sosyal medyadaki dil yanlışlarına dikkat çekildi.

27.09.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'inci yıl dönümünü düzenlediği söyleşiyle kutladı.

Tarihler 26 Eylül 1932'yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda, Türkçe'nin zenginliğinin araştırılması ve ortaya çıkarılması için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla Birinci Türk Dili Kurultayı toplandı. Kurultayın toplandığı ilk gün olan 26 Eylül'ün her yıl "Dil Bayramı" adıyla kutlanma teklifi oy birliği ile kabul edilerek ve o günden bu yana 26 Eylül günü ülkemizde "Dil Bayramı" olarak kutlanıyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği dile sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara doğru aktarılmasını sağlamak için 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın 92'inci yıl dönümünde bir söyleşi düzenledi.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde Uludağ Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide; Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasene Aydın da Türkçe'nin doğru konumu ve özellikle sosyal medyadaki sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.

"Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız"

Türkçe'ye gereken önemin verilmediğini düşündüğünü belirten Doç. Dr. Hasene Aydın, "Umursamaz bir tavır takındığımız bugünlerde Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türkçe'nin önemini bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Özellikle gençlerin internet üzerinde yaygınlaştırdığı yanlışlar bizi kuşatmış durumda. Sosyal medya, Türkçe konusunda kanayan yaramız. Ne yazık ki, özellikle gençler özendikleri için bazı yanlışları yapmaktan çekinmiyorlar. kelimeleri bozabiliyor, kuralları işletmeyebiliyorlar ve bunların el birliğiyle yaygınlaşmasına yol açıyorlar. Sosyal medya, bizi bir araya getiren bir mecra ama dilin yanlışlarının da bir o kadar hızla yayıldığı bir ortam. Bizler de bir dil bilinci oluşursa küçük yaşlardan itibaren bu tür sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz." dedi.

"Dili doğru kullanmak bireysel ve toplumsal mutluluk için şarttır"

Doğru Türkçe'nin kullanımı için gençlere bir öneride bulunan Aydın, "Bilgili, farklı, ya da güzel görünmek için yabancı kelimeler kullanmaya özenmesinler. Eğer kendileri parmakla gösterilecekse Türkçe'yi doğru kullandıkları için gösterilsin. Ne kadar güzel Türkçe konuşuyor, dilini ne kadar iyi kullanıyor diye parmakla gösterilsinler. Gençlerin birbirlerine bu anlamda örnek olmalarını istiyoruz. Anaokulundan itibaren çocuklarımıza Türkçe'nin önemini kavratabilirsek, ben o halkanın genişleyeceğini düşünüyorum. Mutlu olmak için dili doğru kullanmak zorundayız. Dilimizi doğru kullanmadığımızda anlaşılmayız, anlaşılmadığımızda daha çok çaba sarf etmek zorunda kalırız. Bu fiziksel olarak çaba gerektirir, zamanımızı çalar, karşı tarafla ilişkilerimizin bozulmasına yol açar. Dolayısıyla dili doğru kullanmak bireysel ve toplumsal mutluluk için şarttır" ifadelerini kullandı.

Türk Dil Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, "Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bundan tam 92 yıl önce Dolmabahçe Sarayında Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkartmak ve bunu araştırmak üzere ilk defa dil tarih kurultayı yapılıyor. O kurultayda oy birliğiyle 26 Eylül tarihinin Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasına karar veriliyor. O gün bugündür, bizler de Türk Dil Bayramını 26 Eylül tarihinde her yıl kutluyoruz. Bugün burada dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Türk Dil Bayramı, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Osmangazi, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Yerel, Medya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:27:03. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement