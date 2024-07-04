Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangında zarar gören yeşil alanın ağaçlandırılması için çalışmalara katkı vereceklerini açıkladı. Aydın, ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aldığı galibiyete de değindi.

04.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geçen günlerde Yolçatı Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yeşil alanın yeniden ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara katkı vereceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Meclisi Toplantısı, Başkan Aydın'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclisteki açılış konuşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı aldığı galibiyete de değinen Başkan Aydın, "A Milli Futbol Takımı'mız, beklentilerin üzerinde bir maç ortaya koyarak önemli bir galibiyete imza attı. Millilerimiz çeyrek final biletini aldı. İnşallah yollarına galibiyetle devam ederler. Bu yolun sonu final olur" dedi.

Bursa'da çıkan yangınlar hakkında da konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Yangın bölgesine ulaşan ilk ekiplerden olduk"

"Yaz ayları geldiğinde maalesef ülkemizin en önemli gündemi yangınlar oluyor. Ne yazık ki yangınların büyük bölümü, insan kaynaklı nedenlerden dolayı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi'nde meydana gelen yangının da net bir şey olmamakla birlikte anız ya da çöp yakmaktan kaynaklı çıktığı düşünülüyor. Uludağ Üniversitesi'nin yaklaşık 200 hektarlık alanı maalesef ki kül oldu. Osmangazi Belediyesi olarak yangınların söndürülmesi için yürütülen çalışmalara gerek araçlarımızla gerekse ekiplerimizle destek verdik. Büyükorhan ilçesinde ve Yolçatı Mahallesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olduk. AFAD daha bize ulaşmadan, bizler gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz söndürme çalışmalarına destek verdik. Yangın bölgesine erken ulaşmak çok önemli. Şiddetli rüzgar ile yangın hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabiliyor. Eğer Yolçatı'daki yangına hızlı müdahale edilmeseydi, yangının kampüs alanına ve yurtlara sıçramasının önüne geçilemezdi."

Uludağ Üniversitesi'nde yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara destek vereceklerini duyuran Aydın, "Sonbahar mevsiminde yangın bölgesinin ağaçlandırılması için çalışmalar başlatılacak. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu ağaçlandırma çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah, bölgeyi tekrardan yeşil haline dönüştüreceğiz. Bursa'mıza bir daha geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

A Milli Futbol Takımı, Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Erkan Aydın, Osmangazi, Türkiye, Aydın, Çevre, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 15:55:50. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement