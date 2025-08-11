Osmangazi'de 200 Çocuk için Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Osmangazi'de 200 Çocuk için Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

11.08.2025 15:43  Güncelleme: 15:45
Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi'nin düzenlediği sünnet şöleninde, yaklaşık 200 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Etkinlikte çocuklar oyun alanlarında eğlenirken aileler de bir araya geldi. Başkan Erkan Aydın, geleneksel sünnet şöleninin her yıl tekrarlanarak unutulmaz anlar yaşatılacağını belirtti.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikle yaklaşık 200 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu.

Yaptığı güzel hizmetlerle Osmangazi'de yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, 40 mahalleden 200 çocukiçin düzenlediği sünnet şölenini ailelerin de katılımıyla Kamberler Parkında gerçekleştirdi. Sünnetlik kıyafetlerini giyerek şölen alanına gelen çocuklar Osmangazi Belediyesi, tarafından kurulan oyun alanlarında oynayarak keyifli vakit geçirdi. Mevlit okunmasıyla başlayan sünnet törenineOsmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Adeta bir bayram havasında gerçekleşen sünnet şöleninde sünnet çocukları ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

"Çocukların hayatında güzel bir iz bırakmayı amaçlıyoruz"

Sünnet şöleni için kendilerine destek olan hastanelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak 200 çocuğun sünnet etkinliğini gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklar için şölen yapıyoruz. Allah sünnet olan çocukların hepsine mürüvvetlerini göstersin. Bugün yaptığımız etkinlikle çocukların hayatlarında güzel bir iz bırakmayı amaçlıyoruz. Osmangazi'nin 40 mahallesinden 200 çocuk erkekliğe ilk adımını attı bu geleneksel sünnet şölenini her yıl tekrarlayarak hem ailelere hem de çocuklara unutulmaz anlar yaşatırız.

Sünnet şöleni esnasında sallandık. Depremi ciddi şekilde burada hissettik. Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşmiş umarım her hangi bir can kaybı ve maddi hasar oluşmamıştır. Balıkesir ve ülkemize geçmiş olsun. Deprem ülkemizin ve Bursa'nın bir gerçeği bunu ara ara doğa bize hissettiriyor. Ona göre yaşamamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Geleneksel sünnet şölenini her yıl tekrarlayarak hem ailelere hem de çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatırız" dedi.

Sünnetin toplumun önemli geleneklerinden biri olduğunu ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, "Sünnet aileleri, akrabaları ve hemşerileri bir araya getiren sevgi ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleşen güzel etkinlikte beraberiz. Çocuklarımızın bu özel gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Sünnet şölenin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri etkinliğe destek olan hastanelere plaket verdi. - BURSA

