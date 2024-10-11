Osmangazi'de Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
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Osmangazi'de Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Osmangazi\'de Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kız çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Başkan Aydın, çocukların geleceği için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

11.10.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kız çocuklarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilçede yaşayan kız çocuklarını unutmadı. Sönmez İlkokulu ve Kükürtlü Sanayi ve Ticaret İlkokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerle Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde bir araya gelen Başkan Aydın, tüm kız çocuklarının gününü kutladı. Üzerinde 'Dünya Kız Çocukları Gününüz Kutlu Olsun' yazılı pastayı öğrenciler ile birlikte kesen Başkan Aydın, çocuklar tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Pasta kesiminin ardından çocuklar Başkan Aydın'a teşekkür çiçeği verdi.

"Çocukların geleceğe güvenli bakabilmesi için 7/24 çalışıyoruz"

Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen programdaki konuşmasına, 'çocuklarımız iyi ki varlar' diyerek başlayan Başkan Aydın, "Bugün burada 11 Ekim doğumlu çocuklarımız var. Aynı zamanda Ekim ayında doğanlar da bulunuyor. Bugünü bütün dünyadaki kız çocuklarımızın doğum günü olarak kutluyoruz. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımıza, özellikle de kız çocuklarımıza çok değer vermemiz gerekiyor" dedi.

"Kız çocuklarımız başımızın tacı"

Kız çocuklarının iyi bir eğitim almalarını ve güçlü bireyler olacak şekilde yetiştirilmelerini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Yarın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılışını yapacağız. Ülkemizin şu anda içinden geçtiği süreci maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bu gidişatın son bulması ve kız çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenli ve güvenli bakabilmeleri için Osmangazi Belediyesi olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Kız çocukları da baştacımız. Benim de bir kızım ve oğlum var. Çocuklarımız iyi ki var. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika

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