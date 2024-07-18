Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe Açılıyor

Osmangazi\'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe Açılıyor

Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe'yi hizmete açıyor. Kütüphane, kitap okuma ve araştırma yapma imkanı sunarken, Genç Kafe ise gençler için keyifli bir mola yeri olacak.

18.07.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile Genç Kafe, 20 Temmuz Cumartesi günü kapılarını vatandaşlara açacak.

Osmangazi Belediyesi, misafirlerine geniş bir kitap koleksiyonu sunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacak olan Genç Kafe'yi hizmete açmaya hazırlanıyor. Osmangazi Meydanı'nda iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayacak.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak. Osmangazili kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe, kentin tam merkezinde yer alması ve Osmangazi Metro İstasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile kolay ulaşım imkanı da sunuyor.

Aynı çatı altında yer alan iki önemli eser, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'da kapılarını yurttaşlara açacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Osmangazi, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement