Osmangazi'de Kurtuluş Kupası'nda gençlik meclisleri buluştu
Bursa Osmangazi Kent Konseyi'nin düzenlediği Kurtuluş Kupası futbol turnuvasında kent konseylerinin gençlik meclisleri bir araya geldi. Altınova Spor Tesisleri'ndeki turnuvaya Balıkesir, Kütahya ve Osmangazi gençlik meclisleri katıldı; dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi.
Bursa Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Kupası' futbol turnuvasında kent konseylerinin gençlik meclisleri bir araya geldi.
Osmangazi ilçesindeki Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Balıkesir, Kütahya ve Osmangazi Kent Konseylerinin Gençlik Meclisleri katıldı. Organizasyonda gençler, futbol sahasında dostluk ve dayanışma içerisinde mücadele etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi de turnuvayı ödülle tamamladı. Kent konseylerinin gençlik meclislerini bir araya getiren organizasyonda, gençler arasında dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesinin yanı sıra sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.
Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür edilirken, organizasyon gençlik meclislerinin katılımıyla sona erdi.
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