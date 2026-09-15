Osmangazi\'de Kurtuluş Kupası\'nda gençlik meclisleri buluştu

Bursa Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Kupası' futbol turnuvasında kent konseylerinin gençlik meclisleri bir araya geldi.

Osmangazi ilçesindeki Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Balıkesir, Kütahya ve Osmangazi Kent Konseylerinin Gençlik Meclisleri katıldı. Organizasyonda gençler, futbol sahasında dostluk ve dayanışma içerisinde mücadele etti. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi de turnuvayı ödülle tamamladı. Kent konseylerinin gençlik meclislerini bir araya getiren organizasyonda, gençler arasında dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesinin yanı sıra sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür edilirken, organizasyon gençlik meclislerinin katılımıyla sona erdi.