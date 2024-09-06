Osmaniye\'de 3D Yazıcı ile Kafatası Ameliyatı

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Osmaniye'de 3D yazıcı tekniği ile kafatası ameliyatı

OSMANİYE - .Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Devlet Hastanesinde Opr. Dr. Saygı Uygur ve ekibi tarafından 3D yazıcı tekniğiyle 'kemik çimentosu' ile kafatası ameliyatı gerçekleştirildi.

Kadirli ilçesinde geçirdiği trafik kazasından sonrası parçalı kafatası kırığı olan ve kemiği geri yerine konulamayan 33 yaşındaki E.P.'ye, Kadirli Devlet Hastanesinde Opr. Dr. Saygı Uygur ve ekibi tarafından 3D yazıcı tekniğiyle 'kemik çimentosu' ile kafatası ameliyatı gerçekleştirildi.

Kafatasındaki eksik kemik parçasını kusursuz bir şekilde kapatmak için '3D yazıcı' tekniği denilen yöntem Türkiye'de nadiren uygulanan bu yöntem, Kadirli İlçesi Devlet Hastanesinde Opr. Dr. Saygı Uygur ve ekibi tarafından ilk defa gerçekleştirildi. Bu yöntemle önce kafatasındaki eksik bölge en ince ayrıntısına kadar ölçülüyor, daha sonra parça birebir ölçüleriyle 3D yazıcıdan çıkartılıyor. 3D yazıcı tekniği hastanın beyin dokusunun korunması kadar hastanın estetik görünümü de etkiliyor.

Hastanın sağlığı kadar kendisini iyi hissetmesi için estetik görüntüsünü de düşündüklerini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Saygı Uygur, " Kranioplasti ameliyatları travma, kanama, tümör gibi nedenlerle kafatasının bir kısmının çıkarılıp aynı operasyonda geri yerine konulmasının mümkün olmadığı durumlarda ilk ameliyattan en az 6 ay sonra uygulanmaktadır. Bu ameliyat esnasında kafatası kemiğinin korunmasından yoksun olan beyin dokusunun korunmasının yanı sıra hastanın ameliyat sonrası estetik görüşü de göz önüne alınmaktadır. Standart uygulamada eksik kafatası dokusu titanyum plaklarla veya eliyle şekillendirilmiş kemik çimentosu ile kapatılmaktadır. Üç boyutlu kranioplasti tekniğinde ise hastanın ameliyat öncesinde çekilen tomografi tetkikleri bilgisayar ortamında 3D programlar aracılığıyla işlenerek kişiye özel, birebir kendi kafatasının eğimlerine sahip tasarım oluşturmakta ve bunun kalıbını çıkarmaktayız. Kalıbın tasarımını hiçbir dış destek almadan tamamen kendim yapmaktayım. 3D kranioplasti tekniği ile hem standart titanyum plakların beyni olan baskısının hem de olumsuz estetik sonuçlarının önüne geçmiş oluyoruz. Türkiye'de sayılı devlet hastanesinde uygulanan bu yöntemi, Mersin Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalındaki hocalarımın da desteğiyle Mersin'de ilk kez yapmıştık. Kadirli'deki ilk hastamızın da trafik kazası sonrası oluşan parçalı çökme kırığı nedeniyle 6 ay önce kafatası kemiği çıkarılmış. Bu nedenle polikliniğimize başvuran hastanın 3 boyutlu kranioplasti ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Osmaniye'de bu ameliyatı ilk kez yapmış olmak ve Osmaniye halkına fayda sağlayabilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Amacımız ülkemize ve kentimize faydalı olacak yöntemleri uygulamaktır. "diye konuştu.