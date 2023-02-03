Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05'te meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi'nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

OSMANİYE VALİSİ'NİN AÇIKLAMASI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.