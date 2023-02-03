Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

03.02.2023 15:04

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05'te meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi'nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

OSMANİYE VALİSİ'NİN AÇIKLAMASI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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AFAD Başkanı Yunus Sezer: 'Osmaniye ilimizin Düziçi ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbar... AFAD Başkanı Yunus Sezer: 'Osmaniye ilimizin Düziçi ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbar... OSMANİYE'DE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OSMANİYE'DE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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