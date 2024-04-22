Osmaniye\'de Esnaf, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü Belirtti

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de çorba ve sulu yemek satışı yapan esnaf Engin Özgür Dinç, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirtti. Dinç, "Çorba çok basit olan bir ürün olmasına rağmen çorba içme noktasında bile insanlar fiyatına bakıp 'yarım alabilir miyim, bol ekmek alabilir miyim' gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Vatandaşın bu sorunlarının giderilmesini rica ediyoruz" dedi.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi'nde kelle paça, çorba ve sulu yemek satışı yapan esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade etti.

"YARIM ALABİLİR MİYİM?"

Esnaf Engin Özgür Dinç, şunları söyledi:

"Burada kelle paça hizmeti ve sulu yemek çeşitleriyle hizmet veriyoruz. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Geçen sene kellenin tanesini 40 lira bandında almış olduğumuz ürün bugün 225 lira oldu. Bu konu ile ilgili elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü burası Kafeler Caddesi üniversite bölgesi olduğu için fiyat olarak kelle paçayı şu anda biz 130 liradan veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde her zamanki gelen müşterilerimizden bir tanesi geldi, önce fiyatını sordu ben kendisine 130 lira dediğimde bir düşündü sonra 'Yarım alabilir miyim' dedi. Bize dokundu yanında da 'Ekmeği bol olsun, yanındaki malzemeler bol olsun' deyince bizde kendisine yardımcı olduk. Bunun gibi bu dönemde çok fazla derecede karşılıyoruz.

"ESNAF OLARAK ZORLANIYORUZ"

Esnaf olduğumuzdan dolayı da gelen müşterilerin cebinde olmadığını anlıyoruz... Öğrenci çocukları geliyor, nefsi çekiyor ister istemez. Bu konu ile ilgilide kendilerine bakıyoruz ceplerinde yoksa, kendimizce kırmadan, incitmeden insanlara ikram etmeye çalışıyoruz. Bu mücadeleyi vermeyi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama bizler esnaf olarak çok zorlanıyoruz. Biz ne gerekiyorsa birilerinin artık müdahale etmesini istiyoruz. Çünkü alım gücü tamamıyla düştü. Çorba çok basit olan bir ürün olmasına rağmen çorba içme noktasında bile insanlar fiyatına bakıp 'yarım alabilir miyim, bol ekmek alabilir miyim' gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Bu sebepten dolayı da bizler bu konuda yetkili birimlerden destek bekliyoruz. Vatandaşın bu sorunlarının giderilmesini rica ediyoruz."