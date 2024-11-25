Osmaniye'de Maaşlara Zam Talepleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Maaşlara Zam Talepleri Artıyor

Geniş Video İzle

Osmaniye'de emekliler ve asgari ücretliler, enflasyon karşısında maaş artışı bekliyor.

25.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi. Emekli Gamber Doğan "Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor, her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yıllık enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi.

Emekli Gamber Doğan, "Tüp 840 lira oldu. Geçenlerde benim hanım markete gitti 3 bin lira para harcamış. Elektrik parası, su parası... 20 bin lira olsa sevineceğim. 20 bin lira olsun emekli maaşı. Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor efendim. Her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok. Asgari ücret 25 bin lira olsun" diye konuştu.

Emekli Ümit Konaklı ise "Emekli vatandaşım. Enflasyon yüzde 44 diyor, yüzde 44 olması lazım. Bizler geçim sıkıntısı çekiyoruz. Gidiyoruz fiyatlar almış gitmiş başını. Giyim kıyafet alalım diyorum kıyafete gücümüz yetmiyor. Bizler çok kötü durumda yaşıyoruz şu an. Kiracı olanlar daha kötü bizlerden. Bunların düzelmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz. Maaş 12 bin 500 lira, en aşağı 18 bin lira olması lazım en aşağı. Asgari ücret fiyatında olması lazım" dedi.

"30 bin lira olması lazım"

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş "Asgari ücretle çalışıyorum. Yetmiyor bu şartlardan dolayı 17 bin lira maaşım. Ben 9 bin lira kira veriyorum kalan 6- 7 bin lira bir şey, onlarda yetmiyor, gıdaya, elektriğe. 27- 28 bin lira yani ancak bu şartlarda kurtarıyor. Çiçekçide çalışıyorum, kurtarmıyor. Evlenmeyi düşünmüyoruz bu şartlarda" şeklinde konuştu.

Asgari ücretle çalışan başka bir vatandaş ise "Müzisyenim, asgari ücret kurtarmıyor en az 30 bin lira olması lazım. Evliyim üç çocuk babasıyım. Yetmiyor dediğim gibi borç harç... En aşağı en az 30 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Osmaniye\'de Maaşlara Zam Talepleri Artıyor
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Güvenlik, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Maaşlara Zam Talepleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
21:13 Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Maaşlara Zam Talepleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.