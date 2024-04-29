Osmaniye\'de yaşlı çift, suların kesik olması nedeniyle dere suyu içmek zorunda

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yaşlı çift, suların kesik olması nedeniyle dere suyunu içtiklerini belirterek, sorunlarının çözülmesini istiyor. 78 yaşındaki Fadime Baştürk "Ben hastayım, adam hasta. Kimimiz kimsemiz yok. Dereden getiriyoruz iki şişe, adam şişeleri derede unutmuş Alzheimer hastası. Dere suyu içiyoruz. Yazın kurbağa olur, yılan olur. O suyu içiyoruz mecbur" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyü Eşeler Mahallesi'nde yaşayan Fadime Baştürk (78) ve eşi Haydar Baştürk (80), sık sık sularının kesildiğini, aylardır susuz kaldıklarını, dereden getirdikleri suyu içmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"MİDEMİZ BULANIYOR"

Fadime Baştürk şunları söyledi:

"78 yaşındayım, suyumuz 1 ay, 2 aydan beri yok. 1 ay geliyor, 2 ay, 3 ay gelmiyor. İki ihtiyarız burada. Ben hastayım, adam hasta. Kimimiz kimsemiz yok. Dereden getiriyoruz iki şişe, adam şişeleri derede unutmuş Alzheimer hastası. Dere suyu içiyoruz. Yazın kurbağa olur, yılan olur, kara böcük (domuz) gelip yatıyor. Çamur, hasta oluyoruz, midemiz bulanıyor. Kurbağa da oluyor yazın, yılan da olur her şey oluyor. O suyu içiyoruz mecbur."

"HASTAYIM, UNUTUYORUM"

Haydar Baştürk ise "Suda sıkıntımız var, sıkıntımız çok. Ben hastayım getiriyorum, çare yok. Unutkanlık hastalığı var. Burada unutuyorum, oraya götürüyorum orada unutuyorum. Derede unutup geliyorum. Sonra geliyorum buraya 'hani suyu ne ettin' diyor, su yok. Ben geri gidiyorum suyu getiriyorum oradan" dedi.