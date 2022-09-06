Osmaniye'nin Kayasuyu köyünde su krizi! 4 aydır susuz kalan vatandaşlar isyan etti

Osmaniye'nin Kadirli içesine bağlı Kayasuyu köyünde su sorunu yaşayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Alim Ekti, "Bir tanker, iki tonluk su 70 liraya patlıyor. Yani iki ton suyu biz, 70 liraya kullanıyoruz. Yani traktörle geliyoruz, mazotu falan 70 liraya patlıyor iki ton su. Köyün yukarısında su var, aşağısında yok. 'Akmıyor' diyorlar; yapan yok, bakan yok. Bir beş yüz metre yeri kimse yapamıyor. Kurban Bayramı'ndan beri böyle. Bakan yok, kimse de uğraşmıyor" diye konuştu.

"KÖYÜN ÜÇ'TE İKİSİNDE SU VAR"

Bilgin Ekti ise "3 ayı aşkın bir süredir çektiğimizi ancak biz biliriz. Suyumuz gelmedi, yetkililer bir türlü bunla ilgilenmiyor. Köyün üçte ikisinde su var, suyu olanlarda problem yok. Onun için bizi de görmezden geliyorlar, ilgilenmiyorlar. Gördüğün gibi, buraya tankerle suya geliyoruz. Bu su bir gün, bir buçuk gün gidiyor. Bu traktörün bir yakıtı var, bu da bize bir maliyet oluşturuyor. Biz, bir buçuk gün, tekrar bir daha suya geliyoruz. Bunu 3 aya vurduğun zaman hesabını siz yapın. Yani gerçekten bu konuda büyük mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

"YAZ BOYU SUYUMUZ YOKTU"

Vatandaş Hüseyin Ekti de şunları söyledi: "Köyümüzde yaz boyu suyumuz yok. Ortalama şu an, 4 aydır suyumuz yok. Biz de yukarıdaki mahallenin birazında var, oradan gidip getiriyoruz. Biz de sistem kurduk enerjiyle su çekmek için. Arabayla gidip getiriyoruz iki bidon. Bir gün var, 15 gün yok su. Üç gün yok, bir gün var; 15 gün yok, bir gün var, böyle devam edip gidiyor. Fuzuli masraf yani ayrıca. Mazot yakıyoruz, zaman kaybediyoruz. Sistem kurduk, enerjiyle su çekiyoruz, bidonlarla getirip."

"BULAŞIK BİLE YIKAYAMIYORUZ, PERİŞANIZ"

Aylardır su sorunu yaşadıklarını ifade eden Mesude Ekti ise yaşadıkları sorunu şöyle anlattı: "3-4 aydır su yok, çok perişanız biz. Sergimizi yıkayamadık, evimizi yıkayamadık, çamaşır yıkatamıyoruz. Osmaniye'ye gönderiyorum, Kadirli'ye gönderiyorum ben çamaşır yıkamaya. Hiçbir iş yapamıyoruz. Tarhana yapıyorum su yok, azıcık suyla. Bulgur kaynatıyorum, azıcık suyla. Suyumuz yok. Çok zor durumdayız biz. Gidip arayla Kadirli'den, daha başka yerden, yukardan su getiriyoruz bidonlarla. Taslarda kilden bulaşık duruluyorum. Perişanlık çok. Perişanız biz."