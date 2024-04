Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, otizmin belirtilerine dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi

Yerel

Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezine sahip olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, alışveriş merkezleri, hastaneler ve kongre merkezi gibi yerlerde otizmin belirtilerine dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi.

SOBE Vakfı, yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla toplumsal duyarlılığı artırmaya çalışıyor. Vakıf Başkanı Mustafa Ak, günümüzde her 36 çocuktan birinin otizm riskiyle dünyaya geldiğini söyledi. Ak, yürüttükleri projelerle otizm alanında erken tanı ile başlayacak sürekli eğitimin önemine dikkat çektiklerini belirterek, "Otizmin her çocukta görünüşü ve seviyesi farklılık gösteriyor. Aileler çocuklarına adıyla seslendiklerinde tepki alamıyorsa, çocukları göz teması kurmuyor ve rutinlerine aşırı derecede bağlılık gösteriyorsa, dönen cisimlere karşı ilgiliyse ve iletişime kapalıysa otizm riski altında olabilir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor. Bu nedenle toplumsal farkındalığın artırılması ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda duyarlılığın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara destek verilmesi oldukça önemlidir. Biz bu yıl hemen her platformda yine eğitimin önemine ve erken tanıya yönlendirmeler yaparak farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Otizmli çocukların en belirgin belirtilerinden olan dönen cisimlere karşı ilgili olmalarına dikkat çekerek alışveriş merkezleri, hastaneler ve kongre merkezi dönen kapılarında çalışmalar yaptık. Bu vesileyle erken tanının, eğitimin ve eğitime desteğin önemine vurgu yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA