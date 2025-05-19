Özel gençlerin gösterisi beğeni topladı

-Kültürlerin buluşma noktası 19 Mayıs oldu

DÜZCE - Gençlik ve Spor Bayramı yapılan törenlerle kullanırken özel gençlerin gösterileri büyük beğeni topladı. Birçok kültürün yaşadığı Düzce'de çerkez danslarından roman halk danslarına kadar birçok halkoyunu vatandaşların takdirini kazandı.

Atatürk'ün kurtuluş savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. Yılı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de coşku ile kutlandı. Sabah Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından konuşma yapan İsa Yazıcı 19 Mayıs 1919 tarihinin önem ve anlamını dile getirerek gençlerin bayramını kutladı.

Anıtpark'ta yapılan gösterilerin ardından Bahçeşehir Spor Salonunda devam etti. Burada Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Vali Selçuk Aslan'ın Düzcelilerin ve gençlerin bayramını kutlamasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular gösteriler yaptı.

Özel gençlerin gösterisi büyük beğeni aldı

Düzce Belediyesi tarafından işletilen özel bireylerin çalışmasına imkan sağlayan Kusursuz Kafe çalışanı özel gençler roman oyun havası eşliğinde gösterilerini sergilediler. Özel gençlerin sahnede müziğin ritmi ile dans ederken gösterileri sonunda büyük alkış aldılar.

Kültürler buluştu

Birçok kültüre ev sahipliği yapan ve kültürlerin buluşma noktası olan Düzce'de çeşitli kültürlere ait halk oyunları gösterilerini gençler sahneledi. Karadeniz, çerkez, abhaz, çeçen, ege yöresine ait halk oyunlarını sergileyen gençler, izleyenlerin takdirini topladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gün boyu il genelinde yapışacak çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.