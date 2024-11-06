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Özgür Özel: " Türkiye'de yaşanan bütün meseleler demokrasi sorunudur"

"İlk önce 'Gel anayasa değiştirelim dediler', o kapıyı kapattık. Sonra 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' dediler. Kapalı oturuma çağırdık. Anlatın dedik, anlatamadılar"

ESKİŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de yaşanan bütün meseleler demokrasi sorunudur" dedi.

Eskişehir'de düzenlenen 'Yükseköğretim Buluşmasına' katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair konulara da değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Özel, "Dün Bahçeli'nin açıklamaları ile birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme bir bomba düşüyor. İlk önce 'Gel anayasa değiştirelim dediler', o kapıyı kapattık. Sonra 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' dediler. Kapalı oturuma çağırdık. Anlatın dedik, anlatamadılar. O gündemden Türkiye'yi bir şekilde kurtardık. Yoksa her akşam İsrail ile Türkiye'nin firkateyni sayılarını, F-35 ile F-16'ları karşılaştırmaya meyil etmiş bir medya düzeni vardı. 'Kürt sorunu yoktur, ama Türkiye'nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek içinde birisi gelmelidir. Kürsüye çıkmalıdır. Bir konuşma yapmalıdır. Bütün sorunlar bitmelidir' diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkardı. Ne dedi? 'Abdullah Öcalan gelse konuşsa, umut hakkından yararlansa, yani serbest kalsa. Bir yandan da anayasa değişse, Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa, ondan başka bir seçenek yoktur' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Buradaki mesele, Türkiye'de yaşanan bütün meseleler demokrasi sorunudur. Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bir bakış açısı var. 'Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur' diyor, ama Erdoğan'ın kürk sorunu vardır. Türkiye'de Türkler ile Kürtler dost olsun, ben bu dostluğu önemsiyorum, hedefimiz dost değil, hedefimiz Erdoğan'a yeniden bir post diyor. Oturduğu postu kaybetmesin diyor" ifadelerini kullandı.