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Pamucak'tan Kuşadası'na sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile Kuşadası'ndaki ormanlık alana da sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki rüzgarın alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdiği öğrenildi. Yangın nedeniyle Selçuk-Kuşadası karayolu ulaşıma kapatılırken, ulaşımın Çamlık Mahallesi üzerinden yapıldığı belirtildi.